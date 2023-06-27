Пропагандисти РФ радіють від удару по Краматорську. Загинули та поранені цивільні – відео

В результаті двох ракетних ударів росіян по Краматорську загинули щонайменше три людини, серед них одна дитина. Російські пропагандисти тим часом радіють черговому воєнному злочину РФ, заявляючи, що у закладі, зруйнованому внаслідок влучання ракети, нібито були українські військовослужбовці. Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко опублікував відео з місця трагедії, на якому видно, що постраждалі – цивільні.
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Донецька обласна прокуратура повідомила, що від влучання снаряда у заклад харчування загинуло троє осіб: жінка, адміністратор та 17-річна дівчина (МВС пише, що 2008 року народження, тобто 15-річна. – ред.). Поранень різного ступеня тяжкості зазнали 30 цивільних, серед яких восьмимісячне немовля. Їм надається медична допомога.
Під завалами можуть перебувати люди, тому остаточна кількість жертв ще встановлюється.
Також окупанти обстріляли приватний сектор села Біленьке. Там внаслідок атаки зазнали поранень п'ятеро місцевих мешканців.
Один із головних російських пропагандистів Володимир Соловйов тим часом радіє удару окупантів по Краматорську, називаючи це "страйком" та розповсюджуючи фейк про нібито перебування військових у закладі харчування.
- Сьогодні вдень Росія також вдарила ракетами Х-22 по дачному кооперативу під Кременчуком – у річницю удару по ТЦ "Амстор".
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