Пропагандисти РФ радіють від удару по Краматорську. Загинули та поранені цивільні – відео

Під завалами можуть перебувати люди, тому остаточна кількість жертв ще встановлюється.

Також окупанти обстріляли приватний сектор села Біленьке. Там внаслідок атаки зазнали поранень п'ятеро місцевих мешканців. Один із головних російських пропагандистів Володимир Соловйов тим часом радіє удару окупантів по Краматорську, називаючи це "страйком" та розповсюджуючи фейк про нібито перебування військових у закладі харчування.



Сьогодні вдень Росія також вдарила ракетами Х-22 по дачному кооперативу під Кременчуком – у річницю удару по ТЦ "Амстор".

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