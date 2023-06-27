Росія вдарила ракетами Х-22 по дачному кооперативу під Кременчуком – у річницю удару по ТЦ "Амстор"

Вдень 27 червня російські бомбардувальники Ту-22М3, що вилетіли з аеродрому "Шайківка" в Калузькій області РФ, запустили ракети, які зайшли в Україну над Сумською областю, пролетіли до Полтавської, після чого у Кременчуці почули вибух. Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ та місцевий житель, співрозмовник LIGA.net.

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11:56. За даними ППО, ракети рухаються у напрямку Полтавської області.

11:58. "Рухаються у напрямку Кременчука", – написав канал ПС ЗСУ.

11:59. Вибух чув співрозмовник LIGA.net у Кременчуці. Про дистанцію до джерела та його природу сказати не може. Офіційної інформації наразі немає.

Літак такого типу може нести три протикорабельні надзвукові крилаті ракети Х-22, які поки що не може збивати українська ППО, окрім, можливо, ЗРК Patriot в останній модифікації.

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12:05. Мер міста Кременчук написав про ракетну загрозу вже після звуку вибуху.

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік написав учора, що 26-28 червня на території Кременчуцької громади проводитимуться навчальні стрільби: "Зберігайте спокій, утримайтеся від коментарів та обговорення в соціальних мережах, месенджерах місць дислокації вибухів".

12:07. Відбій ракетної тривоги по областях. Окупанти відбомбилися.

Рівно рік тому російські терористи вдарили Х-22НА з фугасно-кумулятивною бойовою частиною по торговому центру "Амстор" у місті. На той час там було близько 1000 відвідувачів. Президент Володимир Зеленський показав відео прямого влучання ракети по ТЦ. Тоді загинули 22 особи, понад 60 отримали поранення та ушкодження.

Представник ПС ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону о 12:21 сказав, що про подробиці "ще рано говорити", але підтвердив удар ("в Кременчуці прогриміли вибухи"), за його словами, було щонайменше два Ту-22М3, які вдарили приблизно об 11:50 мінімум двома ракетами.

12:33. В місцевих пабліках Сумської області пишуть, що з пів години тому чули вибух також і там, і це побіжно підтверджує одне з джерел LIGA.net, але точної інформації наразі немає.

13:01. Очільник Полтавської ОВА Лунін підтвердив, що росіяни атакували область: "Як і рік тому у цей день – ракетами Х-22".

За його словами, є влучання у Кременчуцькому районі у дачний кооператив, попередньо – без жертв. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не зафіксовано, додав чиновник.

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Раніше Повітряні сили пояснили, чому Росія іноді підіймає Ту-22М3 без ударів.

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