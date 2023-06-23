ЗСУ пояснили, чому Росія піднімає Ту-22М3 без ракетних ударів: Тренування та спостереження за ППО

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що росіяни часто здійснюють фальшиві пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників, щоб тренувати льотчиків та спостерігати за українською протиповітряною обороною. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, ворог регулярно піднімає дальні бомбардувальники Ту-22М3 для тренувальних польотів.

Він зазначив, що окупанти здійснюють імітаційні пуски ракет, щоб Україна реагувала на них.

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"Дивляться, як працює наша протиповітряна оборона. Льотному складу потрібно підтримувати навички, готувати молодь. Це робиться і на Ту-22М3, Ту-95МС і навіть Ту-160. Буває таке, що на пусковий рубіж виходять 11 літаків і запускають лише сім ракет", — заявив Ігнат.

Під час нічної повітряної тривоги військові заявляли про зліт двох Ту-22М3 з аеродрому "Шайковка" в Калузькії області, проте ударів з них не було.

ДОВІДКА. Ту-22М3 переносять ракети Х-22 – це радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Призначалася для ураження радіолокаційно-контрастних точкових (авіаносці) та групових цілей (авіаносних ударних груп) за допомогою спеціальної (ядерної) або фугасно-кумулятивної бойової частини. Під час великої війни стала знаряддям численних злочинів, вчинених Росією, зокрема ракетні удари по торговому центру в Кременчуці, по житловому будинку в Сергіївці та житловому будинку в Дніпрі. Бойова частина ракети – 950 кг, а відхилення від цілі – від 600 м і вище. Збивати Х-22, . Ту-22М3 переносять ракети Х-22 – це радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Призначалася для ураження радіолокаційно-контрастних точкових (авіаносці) та групових цілей (авіаносних ударних груп) за допомогою спеціальної (ядерної) або фугасно-кумулятивної бойової частини. Під час великої війни стала знаряддям численних злочинів, вчинених Росією, зокрема ракетні удари по торговому центру в Кременчуці, по житловому будинку в Сергіївці та житловому будинку в Дніпрі. Бойова частина ракети – 950 кг, а відхилення від цілі – від 600 м і вище. Збивати Х-22, ймовірно , здатні лише ЗРК Patriot та ЗРК SAMP/T.

Раніше Повітряні сили повідомили, що окупанти запустили 13 крилатих ракет по військовому аеродрому в Хмельницькій області в ніч на 23 червня, але всі вони були знищені ППО.

6 травня 2023 року ЗСУ підтвердили перше знищення "Кинджалу". Вночі 16 травня ЗСУ збили шість "Кинджалів", що летіли на Київ, а рівно через місяць – ще шість там само.

Окупанти звезли до кордону у Брянській області комплекси "Бал" із ракетами Х-35: під загрозою Київ та сім областей.

Компанія Raytheon Technologies планує виготовити ще п'ять батарей Patriot для України до кінця 2024-го.

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