ЗСУ пояснили, чому Росія піднімає Ту-22М3 без ракетних ударів: Тренування та спостереження за ППО
Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що росіяни часто здійснюють фальшиві пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників, щоб тренувати льотчиків та спостерігати за українською протиповітряною обороною. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.
За його словами, ворог регулярно піднімає дальні бомбардувальники Ту-22М3 для тренувальних польотів.
Він зазначив, що окупанти здійснюють імітаційні пуски ракет, щоб Україна реагувала на них.
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"Дивляться, як працює наша протиповітряна оборона. Льотному складу потрібно підтримувати навички, готувати молодь. Це робиться і на Ту-22М3, Ту-95МС і навіть Ту-160. Буває таке, що на пусковий рубіж виходять 11 літаків і запускають лише сім ракет", — заявив Ігнат.
Під час нічної повітряної тривоги військові заявляли про зліт двох Ту-22М3 з аеродрому "Шайковка" в Калузькії області, проте ударів з них не було.
Раніше Повітряні сили повідомили, що окупанти запустили 13 крилатих ракет по військовому аеродрому в Хмельницькій області в ніч на 23 червня, але всі вони були знищені ППО.
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