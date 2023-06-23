ВСУ объяснили, почему Россия поднимает Ту-22М3 без ударов: Тренировка и наблюдение за ПВО
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что россияне часто осуществляют фальшивые пуски ракет со стратегических бомбардировщиков, чтобы тренировать летчиков и наблюдать за украинской противовоздушной обороной. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
"Смотрят, как работает наша противовоздушная оборона. Летному составу нужно поддерживать навыки, готовить молодежь. Это делается и на Ту-22М3, Ту-95МС и даже Ту-160. Бывает такое, что на пусковой рубеж выходят 11 самолетов и запускают только семь ракет", — заявил Игнат.
Во время ночной воздушной тревоги военные заявляли о взлете двух Ту-22М3 с аэродрома "Шайковка" в Калужской области, однако ударов с них не было.
Ранее Воздушные силы сообщили, что оккупанты запустили 13 крылатых ракет по военному аэродрому в Хмельницкой области в ночь на 23 июня, но все они были уничтожены ПВО.
- 6 мая 2023 года ВСУ подтвердили первое уничтожение российской ракеты "Кинжал". Ночью 16 мая ВСУ сбили шесть "Кинжалов", летевших на Киев, а ровно месяц спустя – еще шесть там же.
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- Компания Raytheon Technologies планирует произвести еще пять батарей Patriot для Украины до конца 2024-го.
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