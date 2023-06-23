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ВСУ объяснили, почему Россия поднимает Ту-22М3 без ударов: Тренировка и наблюдение за ПВО

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 11:43
ВСУ объяснили, почему Россия поднимает Ту-22М3 без ударов: Тренировка и наблюдение за ПВО - Фото
Бомбардировщик Ту-22М3 на аэродроме "Шайковка" (Фото: ресурс оккупантов)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что россияне часто осуществляют фальшивые пуски ракет со стратегических бомбардировщиков, чтобы тренировать летчиков и наблюдать за украинской противовоздушной обороной. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, враг регулярно поднимает дальние бомбардировщики Ту-22М3 для тренировочных полетов.
Он отметил, что оккупанты осуществляют имитационные пуски ракет, чтобы Украина реагировала на них. 

"Смотрят, как работает наша противовоздушная оборона. Летному составу нужно поддерживать навыки, готовить молодежь. Это делается и на Ту-22М3, Ту-95МС и даже Ту-160. Бывает такое, что на пусковой рубеж выходят 11 самолетов и запускают только семь ракет", — заявил Игнат.

Во время ночной воздушной тревоги военные заявляли о взлете двух Ту-22М3 с аэродрома "Шайковка" в Калужской области, однако ударов с них не было.

СПРАВКА. Ту-22М3 переносят ракеты Х-22 — это советская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Предназначалась для поражения радиолокационно-контрастных точечных (авианосцы) и групповых целей (авианосных ударных групп) с помощью специальной (ядерной) или фугасно-кумулятивной боевой части. Во время большой войны стала орудием многочисленных преступлений, совершенных Россией, в частности ракетных ударов по торговому центру в Кременчуге, по жилому дому в Сергеевке и жилому дому в Днепре. Боевая часть ракеты — 950 кг, а отклонение от цели — от 600 м и выше. Сбивать Х-22, вероятно, способны только ЗРК Patriot и ЗРК SAMP/T.

Ранее Воздушные силы сообщили, что оккупанты запустили 13 крылатых ракет по военному аэродрому в Хмельницкой области в ночь на 23 июня, но все они были уничтожены ПВО. 

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Дмитрий Гриниченко
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войнапворакетный ударвоздушные силыТу-160Ту-22М3Ту-95МСЮрий Игнат
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