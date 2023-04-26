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"Сбивают Х-22, баллистику и Су-35". Командующий показал Patriot на боевой позиции — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 16:19
Генерал Олещук на позиции Patriot (Фото: скриншот с видео)
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Командующий Воздушными силами Николай Олещук показал зенитно-ракетный комплекс Patriot на боевом дежурстве, опубликовал видео с установкой и личным составом дивизиона на позиции.

По его словам, Patriot уже стоят на боевом дежурстве в Украине. 

Он отметил, что современные западные системы имеют свои особенности, но воины противовоздушной обороны быстро осваивают ее и уже готовы уничтожать российские цели.

Олещук лично протестировал установку и показал ее работу. 

Генерал заявил, что ЗРК сможет сбивать баллистические ракеты, ракеты Х-22, а также российские истребители, в частности, Су-35, которыми оккупанты бомбят прифронтовые территории. 

СПРАВКА. Комплексы Patriot разработаны компанией Raytheon, впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и находится на вооружении более десяти стран, включая США, Израиль, Германию, Испанию. По данным германских военных, система Patriot покрывает территорию около 68 км. Ее радар может отслеживать до 50 целей, а система — поражать пять из них одновременно. В зависимости от модификации, ракеты-перехватчики могут достигать высоты более 24 км и поражать цели на расстоянии до 160 км.

Читайте также: ВСУ спросили, смогут ли Patriot сбивать "Искандер" и "Кинжал". Ответ: Только бой покажет 

Дмитро Гриниченко
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войнапвоPatriotвоенная помощьвоздушные силысу-35Николай ОлещукХ-22
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