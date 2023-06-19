РФ держит в готовности около 80 Ту-22МЗ и Ту-95МС, а также примерно по 10 Ту-160 и МиГ-31К

В Великобритании заявили, что РФ держит в постоянной готовности около 80 самолетов Ту-22МЗ и Ту-95МС, а также примерно по 10 Ту-160 и МиГ-31К. Об этом сказано в письме министра по делам вооруженных сил страны Джеймса Хиппи главе парламентского комитета по обороне Тобиасу Эллвуду, передает Ukdefencejournal.

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По его словам, Россия поддерживает в постоянной готовности ряд стратегических бомбардировщиков на различных авиабазах по всей стране.

Он отметил, что несмотря на использование "некоторых" самолетов в войне против Украины, крайне маловероятно, что это существенно повлияет на ядерные возможности оккупантов.

Хиппи заявил, что у РФ есть около 80 Ту-95МС и Ту-22МЗ, а также примерно по 10 самолетов Ту-160 и МиГ-31К.

Министр подчеркнул, что Москва, вероятно, планирует построить новые и модернизировать существующие Ту-160, однако из-за санкций и экономических проблем, вызванных войной против Украины, любые проекты могут столкнуться с задержками.

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