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РФ держит в готовности около 80 Ту-22МЗ и Ту-95МС, а также примерно по 10 Ту-160 и МиГ-31К

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 06:26
РФ держит в готовности около 80 Ту-22МЗ и Ту-95МС, а также примерно по 10 Ту-160 и МиГ-31К - Фото
Бомбардировщик Ту-22М3 (Фото: ресурс оккупантов)

В Великобритании заявили, что РФ держит в постоянной готовности около 80 самолетов Ту-22МЗ и Ту-95МС, а также примерно по 10 Ту-160 и МиГ-31К. Об этом сказано в письме министра по делам вооруженных сил страны Джеймса Хиппи главе парламентского комитета по обороне Тобиасу Эллвуду, передает Ukdefencejournal.

По его словам, Россия поддерживает в постоянной готовности ряд стратегических бомбардировщиков на различных авиабазах по всей стране.

Он отметил, что несмотря на использование "некоторых" самолетов в войне против Украины, крайне маловероятно, что это существенно повлияет на ядерные возможности оккупантов. 

Хиппи заявил, что у РФ есть около 80 Ту-95МС и Ту-22МЗ, а также примерно по 10 самолетов Ту-160 и МиГ-31К. 

Министр подчеркнул, что Москва, вероятно, планирует построить новые и модернизировать существующие Ту-160, однако из-за санкций и экономических проблем, вызванных войной против Украины, любые проекты могут столкнуться с задержками. 

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Дмитрий Гриниченко
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