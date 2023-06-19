РФ тримає в готовності близько 80 Ту-22МЗ та Ту-95МС, а також приблизно по 10 Ту-160 та МіГ-31К

У Великій Британії заявили, що РФ тримає у постійній готовності близько 80 літаків Ту-22МЗ та Ту-95МС, а також приблизно по 10 Ту-160 та МіГ-31К. Про це сказано в листі міністра у справах збройних сил країни Джеймса Хіппі голові парламентського комітету з оборони Тобіасу Еллвуду, передає Ukdefencejournal.

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За його словами, Росія підтримує у постійній готовності низку стратегічних бомбардувальників на різних авіабазах по всій країні.

Він зазначив, що, попри використання "деяких" літаків у війні проти України, вкрай малоймовірно, що це суттєво вплине на ядерні можливості окупантів.

Хіппі заявив, що РФ має близько 80 Ту-95МС та Ту-22МЗ, а також приблизно по 10 літаків Ту-160 та МіГ-31К.

Міністр підкреслив, що Москва, ймовірно, планує побудувати та модернізувати наявні Ту-160, однак через санкції та економічні проблеми, викликані війною проти України, будь-які проєкти можуть зіткнутися із затримками.

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