РФ тримає в готовності близько 80 Ту-22МЗ та Ту-95МС, а також приблизно по 10 Ту-160 та МіГ-31К
У Великій Британії заявили, що РФ тримає у постійній готовності близько 80 літаків Ту-22МЗ та Ту-95МС, а також приблизно по 10 Ту-160 та МіГ-31К. Про це сказано в листі міністра у справах збройних сил країни Джеймса Хіппі голові парламентського комітету з оборони Тобіасу Еллвуду, передає Ukdefencejournal.
За його словами, Росія підтримує у постійній готовності низку стратегічних бомбардувальників на різних авіабазах по всій країні.
Він зазначив, що, попри використання "деяких" літаків у війні проти України, вкрай малоймовірно, що це суттєво вплине на ядерні можливості окупантів.
Хіппі заявив, що РФ має близько 80 Ту-95МС та Ту-22МЗ, а також приблизно по 10 літаків Ту-160 та МіГ-31К.
Міністр підкреслив, що Москва, ймовірно, планує побудувати та модернізувати наявні Ту-160, однак через санкції та економічні проблеми, викликані війною проти України, будь-які проєкти можуть зіткнутися із затримками.
- 14 червня 2023 року вночі РФ раптово вдарила по Одесі "Калібрами".
- Окупанти звезли до кордону у Брянській області комплекси "Бал" із ракетами Х-35: під загрозою Київ та сім областей.
- Повітряні сили "забрали хліб" Telegram-каналів. Повідомлятимуть про ракети та БпЛА онлайн.
Читайте також: Атака на Київ. Росія вдарила "Калібрами" та "Кинджалами" – їх збили, є руйнування: фото
Коментарі