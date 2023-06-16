Воздушные силы "забрали хлеб" Telegram-каналов. Будут сообщать о ракетах и БпЛА в онлайне
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что его ведомство будет сообщать об угрозах атак ракетами и дронами в онлайн-режиме на официальных ресурсах. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.
По его словам, лучше всего брать информацию из официальных каналов и приложений.
"Очень много мониторинговых пабликов, граждане доверяют разным, постоянно хотят видеть обновленную информацию. Мы тоже будем это делать, людей это волнует, много запросов медиа", — сказал Игнат.
Он отметил, что ВС будут публиковать направления атак дронами-камикадзе Shahed-136, ракетных ударов с бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-95МС, а также ударов ракетами "Калибр" из Черного моря.
Ранее представитель Генерального штаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что оккупанты стянули к границе с Украиной в Брянской области дивизион комплексов "Бал" с ракетами Х-35, под угрозой обстрелов семь областей, включая Киев.
- Воздушные силы сообщали, что с 00:20 до 04:30 15 июня противник ударил четырьмя ракетами типа Х-101/Х-555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и 20 ударными дронами Shahed-136.
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- Утром 14 июня оккупанты ударили по Донбассу шестью ракетами Х-22.
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