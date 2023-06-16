Воздушные силы "забрали хлеб" Telegram-каналов. Будут сообщать о ракетах и БпЛА в онлайне

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что его ведомство будет сообщать об угрозах атак ракетами и дронами в онлайн-режиме на официальных ресурсах. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

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По его словам, лучше всего брать информацию из официальных каналов и приложений.

"Очень много мониторинговых пабликов, граждане доверяют разным, постоянно хотят видеть обновленную информацию. Мы тоже будем это делать, людей это волнует, много запросов медиа", — сказал Игнат.

Он отметил, что ВС будут публиковать направления атак дронами-камикадзе Shahed-136, ракетных ударов с бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-95МС, а также ударов ракетами "Калибр" из Черного моря.

Ранее представитель Генерального штаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что оккупанты стянули к границе с Украиной в Брянской области дивизион комплексов "Бал" с ракетами Х-35, под угрозой обстрелов семь областей, включая Киев.

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