Бомбардировщики Ту-22М3 запустили ракеты по центральной Украине – Воздушные силы
27.06.2023, 11:58
ЗРК Тор (Фото: EPA)
Российские бомбардировщики Ту-22М3 запустили ракеты, которые зашли в Украину над Сумской область и двигаются в Полтавскую. Об этом пишут Воздушные силы ВСУ.
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11:56. По данным ПВО, ракеты двигаются в направлении Полтавской области.
11:58. "Двигаются в направлении Кременчуга", написал канал ВС ВСУ.
11:59. Взрывы слышал собеседник LIGA.net в Кременчуге. О дистанции до источника сказать не может. Официальной информации пока нет.
Самолет такого типа может нести три противокорабельные сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22, которые пока не может сбивать украинская ПВО, кроме, возможно, ЗРК Patriot в последней модификации.
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