Пропагандисты РФ радуются удару по Краматорску. Погибли и ранены гражданские – видео

В результате двух ракетных ударов россиян по Краматорску погибли по меньшей мере три человека, в том числе один ребенок. Российские пропагандисты тем временем радуются очередному военному преступлению РФ, заявляя, что в заведении, разрушенном в результате попадания ракеты, якобы были украинские военнослужащие. Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко опубликовал видео с места трагедии, на котором видно, что пострадавшие – гражданские.

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Донецкая областная прокуратура сообщила , что от попадания снаряда в заведение питания погибли три человека: женщина, администратор и 17-летняя девушка (МВД пишет , что 2008 года рождения, то есть 15-летняя. – ред.). Ранения разной степени тяжести получили 30 гражданских, среди которых восьмимесячный младенец. Им предоставляется медицинская помощь.

Под завалами могут находиться люди, поэтому окончательное количество жертв устанавливается.

Также оккупанты обстреляли частный сектор села Беленькое. Там в результате атаки получили ранения пятеро местных жителей.

Один из главных российских пропагандистов Владимир Соловьев тем временем радуется удару оккупантов по Краматорску, называя это "страйком" и распространяя фейк о якобы нахождении военных в заведении.





Сегодня днем Россия также ударила ракетами Х-22 по дачному кооперативу под Кременчугом – в годовщину удара по ТЦ "Амстор".

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