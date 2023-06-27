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Краматорск. Россия ударила ракетой по заведению в центре, там было много людей — фото

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 20:41
Краматорск. Россия ударила ракетой по заведению в центре, там было много людей — фото - Фото
Последствия удара по Краматорску (Фото: ОП)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по заведению общественного питания в центре Краматорска, там было большое скопление людей. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, удар был нанесен около 19:32. 

Он отметил, что данные о пострадавших и разрушениях уточняются. На месте развернули оперативный штаб, раненые получают необходимую помощь.

Глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что россияне били двумя ракетами — вторая попала в поселок Беленькое. 

Также он опубликовал фото с места удара в Краматорске, на котором можно увидеть, что заведение практически полностью разрушено.

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Дмитрий Гриниченко
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