Краматорск. Россия ударила ракетой по заведению в центре, там было много людей — фото

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по заведению общественного питания в центре Краматорска, там было большое скопление людей. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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По его словам, удар был нанесен около 19:32.

Он отметил, что данные о пострадавших и разрушениях уточняются. На месте развернули оперативный штаб, раненые получают необходимую помощь.

Глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что россияне били двумя ракетами — вторая попала в поселок Беленькое.

Также он опубликовал фото с места удара в Краматорске, на котором можно увидеть, что заведение практически полностью разрушено.

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