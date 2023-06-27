Краматорськ. Росія вдарила ракетою по закладу в центрі, двоє загиблих, 22 поранених — фото
Російські окупанти завдали ракетного удару по закладу громадського харчування в центрі Краматорська, там було велике скупчення людей. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
За його словами, удару було завдано близько 19:32.
Він зазначив, що дані про постраждалих та руйнування уточнюються. На місці розгорнули оперативний штаб, поранені одержують необхідну допомогу.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що росіяни били двома ракетами — друга влучила в селище Біленьке.
Також він опублікував фото з місця удару в Краматорську, на якому можна побачити, що заклад практично повністю зруйнований.
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- Вночі 24 червня Росія масовано ударила ракетами по Дніпру, Києву, Харкову, Кривому Рогу, Кропивницькому, Полтавській та Одеській областях.
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