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Краматорськ. Росія вдарила ракетою по закладу в центрі, двоє загиблих, 22 поранених — фото

Этот материал также доступен на русском
27.06.2023, 20:41
Краматорськ. Росія вдарила ракетою по закладу в центрі, двоє загиблих, 22 поранених — фото - Фото
Наслідки удару по Краматорську (Фото: ОП)

Російські окупанти завдали ракетного удару по закладу громадського харчування в центрі Краматорська, там було велике скупчення людей. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, удару було завдано близько 19:32.

Він зазначив, що дані про постраждалих та руйнування уточнюються. На місці розгорнули оперативний штаб, поранені одержують необхідну допомогу.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що росіяни били двома ракетами — друга влучила в селище Біленьке.

Також він опублікував фото з місця удару в Краматорську, на якому можна побачити, що заклад практично повністю зруйнований.

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Дмитро Гриниченко
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