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28.06.2023, 13:20

Задержан корректировщик ракетного удара России по Краматорску. Уже 10 погибших - видео

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Задержан корректировщик ракетного удара России по Краматорску. Уже 10 погибших - видео
Задержан корректировщик ракетного удара России по Краматорску. Уже 10 погибших - видео

Служба безопасности Украины утверждает, что задержала мужчину, который корректировал российский ракетный удар по кафе в центре Краматорска, в результате которого погибли 10 человек и 61 получил ранения.

Отмечается, что задержанным корректировщиком удара по Краматорску оказался якобы "расконсервированный" агент российского ГРУ, работавший на местном газотранспортном предприятии.

СБУ утверждает, что он получил задание выяснить, работает ли кафе и зафиксировать наличие там посетителей. По данным правоохранителей, следующей целью мужчины была скрыта видеофиксация заведения и авто, припарковавшихся под ним.

После этого, отмечает СБУ, "задержанный отправил файл российским разведчикам".

В Офисе генпрокурора заявили, что через некоторое время после исправления видео по центру Краматорска кафиры наносят удар с "Искандеров", в результате чего погибли и получили ранения гражданские лица, в частности, дети.

Поисково-спасательная операция продолжается. В Краматорском горсовете сообщили о 10 погибших и 61 раненом по состоянию на 12:40.

Генпрокурор Андрей Костин в эфире телемарафона заявил, что среди погибших – 17-летняя девушка и две сестры, которым было 14 лет. Ранен восьмимесячный малыш.

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Милана Головань
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Теги: война, краматорск, гру, агент, корректировщик
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