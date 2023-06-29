Сегодня, 29 июня, спасатели завершили поисковые работы на месте ракетного удара в Краматорске, который Россия нанесла 27 июня. Обнаружено тело еще одно погибшего, число жертв достигло 12 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, ГСЧС опубликовала видео с места трагедии.

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"По состоянию на 07:20 поисково-спасательные работы завершены", – написал Клименко.

По его информации, около 04:00 спасатели деблокировали еще одно тело.

"Количество погибших возросло до 12 человек. Все идентифицированы. Травмированы в результате двух обстрелов 65 человек", – сообщил глава МВД.

27 июня 2023 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по кафе в центре Краматорска, там было большое скопление людей.

28 июня СБУ заявила, что задержала мужчину, который корректировал российский ракетный удар по кафе в центре Краматорска.

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