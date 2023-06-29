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Під час удару РФ по Краматорську постраждали громадяни Колумбії. Президент країни відреагував

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29.06.2023, 11:34
Під час удару РФ по Краматорську постраждали громадяни Колумбії. Президент країни відреагував - Фото
Густаво Петро (Фото: EPA)

Президент Колумбії Густаво Петро звинуватив Росію в порушенні правил ведення війни через удар по Краматорську, де серед постраждалих опинилися троє колумбійців. Про це він написав у Twitter.

За його словами, Росія атакувала трьох беззахисних громадян Колумбії, тим самим порушивши правила війни.

Він наголосив, що Міністерство закордонних справ має вручити дипломатичну ноту протесту росіянам.

"Ми чекаємо повернення у свої будинки цілими та неушкодженими Серхіо, Ектора і Каталіни", — заявив Петро.

Раніше стало відомо, що в момент удару окупантів по піцерії в Краматорську 27 червня у закладі перебували колумбійський політик Серхіо Харамільйо, письменник Ектор Абад Фасіолінсе та журналістка Каталіна Гомес Анхель. Їх супроводжувала українська письменниця Вікторія Амеліна.

Колумбійці запевняють, що вони відбулися легкими травмами, а ось Амеліна перебуває у критичному стані. Вона отримала тяжку травму голови через падіння перекриттів у приміщенні.

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Дмитро Гриниченко
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