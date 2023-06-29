Під час удару РФ по Краматорську постраждали громадяни Колумбії. Президент країни відреагував

Президент Колумбії Густаво Петро звинуватив Росію в порушенні правил ведення війни через удар по Краматорську, де серед постраждалих опинилися троє колумбійців. Про це він написав у Twitter.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, Росія атакувала трьох беззахисних громадян Колумбії, тим самим порушивши правила війни.

Він наголосив, що Міністерство закордонних справ має вручити дипломатичну ноту протесту росіянам.

"Ми чекаємо повернення у свої будинки цілими та неушкодженими Серхіо, Ектора і Каталіни", — заявив Петро.

Раніше стало відомо, що в момент удару окупантів по піцерії в Краматорську 27 червня у закладі перебували колумбійський політик Серхіо Харамільйо, письменник Ектор Абад Фасіолінсе та журналістка Каталіна Гомес Анхель. Їх супроводжувала українська письменниця Вікторія Амеліна.

Колумбійці запевняють, що вони відбулися легкими травмами, а ось Амеліна перебуває у критичному стані. Вона отримала тяжку травму голови через падіння перекриттів у приміщенні.

27 червня 2023 року російські окупанти завдали ракетного удару по кафе в центрі Краматорська, там було велике скупчення людей.

28 червня СБУ заявила, що затримала чоловіка, який коригував російський ракетний удар по кафе у центрі Краматорська.

Дивіться також: Ракетний удар по кафе у Краматорську. Пошукові роботи завершено, 12 загиблих – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.