Під час удару РФ по Краматорську постраждали громадяни Колумбії. Президент країни відреагував
Президент Колумбії Густаво Петро звинуватив Росію в порушенні правил ведення війни через удар по Краматорську, де серед постраждалих опинилися троє колумбійців. Про це він написав у Twitter.
За його словами, Росія атакувала трьох беззахисних громадян Колумбії, тим самим порушивши правила війни.
Він наголосив, що Міністерство закордонних справ має вручити дипломатичну ноту протесту росіянам.
"Ми чекаємо повернення у свої будинки цілими та неушкодженими Серхіо, Ектора і Каталіни", — заявив Петро.
Раніше стало відомо, що в момент удару окупантів по піцерії в Краматорську 27 червня у закладі перебували колумбійський політик Серхіо Харамільйо, письменник Ектор Абад Фасіолінсе та журналістка Каталіна Гомес Анхель. Їх супроводжувала українська письменниця Вікторія Амеліна.
Колумбійці запевняють, що вони відбулися легкими травмами, а ось Амеліна перебуває у критичному стані. Вона отримала тяжку травму голови через падіння перекриттів у приміщенні.
- 27 червня 2023 року російські окупанти завдали ракетного удару по кафе в центрі Краматорська, там було велике скупчення людей.
- 28 червня СБУ заявила, що затримала чоловіка, який коригував російський ракетний удар по кафе у центрі Краматорська.
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