При ударе РФ по Краматорску пострадали граждане Колумбии. Президент страны отреагировал

Президент Колумбии Густаво Петро обвинил Россию в нарушении правил ведения войны из-за удара по Краматорску, где среди пострадавших оказались трое колумбийцев. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, Россия атаковала трех беззащитных граждан Колумбии, тем самым нарушив правила войны.

Он отметил, что Министерство иностранных дел должно вручить дипломатическую ноту протеста россиянам.

"Мы ждем в целости и сохранности возвращения в свои дома Серхио, Эктора и Каталины", — заявил Петро.

Ранее стало известно, что в момент удара оккупантов по пиццерии в Краматорске 27 июня в заведении находились колумбийский политик Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад Фасиолинсе и журналистка Каталина Гомес Анхель. Их сопровождала украинская писательница Виктория Амелина.

Колумбийцы уверяют, что они отделались легкими травмами, а вот Амелина находится в критическом состоянии. Она получила тяжелую травму головы из-за падения перекрытий в помещении.

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