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Умерла писательница Виктория Амелина. Она попала под ракетный удар по кафе в Краматорске

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2023, 06:19
Умерла писательница Виктория Амелина. Она попала под ракетный удар по кафе в Краматорске - Фото
Виктория Амелина (Фото: Daniel Mordzinski)

В больнице Днепра 1 июля скончалась украинская писательница Виктория Амелина, которая попала под ракетный удар российских оккупантов в Краматорске 27 июня. Об этом сообщило издание PEN Ukraine.

Амелина занималась документированием военных преступлений россиян и находилась в Краматорске с делегацией колумбийских журналистов и писателей — когда они ужинали в кафе в центре города враг нанес ракетный удар по зданию, в результате чего Виктория получила тяжелые ранения.

Писательницу пытались спасти несколько дней, однако ранение оказалось смертельным. В последние дни вместе с ней были родные и друзья. 

В ближайшее время станет известно место и время прощания с Амелиной, которое состоится в Киеве и Львове. 

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Дмитрий Гриниченко
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