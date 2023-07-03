Умерла писательница Виктория Амелина. Она попала под ракетный удар по кафе в Краматорске
В больнице Днепра 1 июля скончалась украинская писательница Виктория Амелина, которая попала под ракетный удар российских оккупантов в Краматорске 27 июня. Об этом сообщило издание PEN Ukraine.
Амелина занималась документированием военных преступлений россиян и находилась в Краматорске с делегацией колумбийских журналистов и писателей — когда они ужинали в кафе в центре города враг нанес ракетный удар по зданию, в результате чего Виктория получила тяжелые ранения.
Писательницу пытались спасти несколько дней, однако ранение оказалось смертельным. В последние дни вместе с ней были родные и друзья.
В ближайшее время станет известно место и время прощания с Амелиной, которое состоится в Киеве и Львове.
- 27 июня 2023 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по кафе в центре Краматорска, там было большое скопление людей.
- 28 июня СБУ заявила, что задержала мужчину, который корректировал российский ракетный удар по кафе в центре Краматорска.
- Читайте разбор от LIGA.net, как западные техногиганты помогают России бомбить украинцев. Известно, что 81% иностранных компонентов ракет РФ произведено в США.
- При ударе РФ по Краматорску пострадали граждане Колумбии. Президент страны отреагировал.
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