Умерла писательница Виктория Амелина. Она попала под ракетный удар по кафе в Краматорске

В больнице Днепра 1 июля скончалась украинская писательница Виктория Амелина, которая попала под ракетный удар российских оккупантов в Краматорске 27 июня. Об этом сообщило издание PEN Ukraine.

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Амелина занималась документированием военных преступлений россиян и находилась в Краматорске с делегацией колумбийских журналистов и писателей — когда они ужинали в кафе в центре города враг нанес ракетный удар по зданию, в результате чего Виктория получила тяжелые ранения.

Писательницу пытались спасти несколько дней, однако ранение оказалось смертельным. В последние дни вместе с ней были родные и друзья.

В ближайшее время станет известно место и время прощания с Амелиной, которое состоится в Киеве и Львове.

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