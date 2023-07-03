ВСУ: Россия ночью атаковала Украину 17 "шахедами". ПВО сбила 13, но обошлось без прилетов

Российские оккупанты атаковали Украину 17 дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 3 июля, прилетов не зафиксировано. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляют, что ударные беспилотники иранского производства запускались с юго-восточного направления.

Противовоздушная оборона работала в южных, восточных и центральных областях.

Украинские воины сбили 13 из 17 "шахедов", а еще четыре не достигли своих целей.

Предварительно, обошлось без жертв.

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