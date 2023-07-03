ВСУ: Россия ночью атаковала Украину 17 "шахедами". ПВО сбила 13, но обошлось без прилетов
03.07.2023, 07:51
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты атаковали Украину 17 дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 3 июля, прилетов не зафиксировано. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.
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Военные заявляют, что ударные беспилотники иранского производства запускались с юго-восточного направления.
Противовоздушная оборона работала в южных, восточных и центральных областях.
Украинские воины сбили 13 из 17 "шахедов", а еще четыре не достигли своих целей.
Предварительно, обошлось без жертв.
- Ночью 2 июля Россия впервые за 12 дней атаковала Киев беспилотниками. По предварительным данным, речь идет об иранских дронах Shahed, сообщил глава Киевской областной военной администрации Сергей Попко. Силами и средствами ПВО все цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Иран передает России "шахеды" партиями по 50-70 штук каждые две-три недели.
- Умерла писательница Виктория Амелина. Она попала под ракетный удар по кафе в Краматорске.
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