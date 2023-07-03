Сегодня, 3 июля, российские оккупанты атаковали Сумы "шахедами", попав в жилые дома и в здание Службы безопасности Украины. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении, отметив, что идет работа над усилением украинской противовоздушной обороны.

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О попадании по зданию СБУ в Сумах ранее заявляли российские пропагандисты. Сумские власти сообщали об ударах по жилым домам и админзданию, не конкретизируя.

"К сожалению, у нашего государства пока нет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю нашу территорию и сбивать все вражеские цели. Враг этим пользуется, как сегодня", – отметил Зеленский.

Президент заявил, что Украина сделает "все возможное и невозможное, чтобы наша ПВО стала самой сильной".

Он также рассказал, что сегодня ему докладывал командующий Воздушными силами генерал Николай Олещук о действиях по усилению ПВО.

"Чтобы украинский воздушный щит смог закрыть от российского террора всю нашу территорию, а в перспективе стать основой для европейского воздушного щита. Это абсолютно нужно и абсолютно возможно", – заявил Зеленский.

В ночь на 3 июля оккупанты атаковали Украину 17 дронами-камикадзе Shahed-136, ПВО сбила 13 из них, "прилетов" не было.

Днем 3 июля оккупанты выпустили дроны-камикадзе Shahed-136 по центру Сум, в результате чего повреждено админздание и два многоквартирных дома. Известно о двух погибших и 19 раненых.

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