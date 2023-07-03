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Зеленский подтвердил, что Россия атаковала здание СБУ в Сумах. Олещук доложил о ПВО видео

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2023, 21:08
Видео: Офис президента
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Сегодня, 3 июля, российские оккупанты атаковали Сумы "шахедами", попав в жилые дома и в здание Службы безопасности Украины. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении, отметив, что идет работа над усилением украинской противовоздушной обороны.

О попадании по зданию СБУ в Сумах ранее заявляли российские пропагандисты. Сумские власти сообщали об ударах по жилым домам и админзданию, не конкретизируя.

"К сожалению, у нашего государства пока нет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю нашу территорию и сбивать все вражеские цели. Враг этим пользуется, как сегодня", – отметил Зеленский.

Президент заявил, что Украина сделает "все возможное и невозможное, чтобы наша ПВО стала самой сильной".

Он также рассказал, что сегодня ему докладывал командующий Воздушными силами генерал Николай Олещук о действиях по усилению ПВО.

"Чтобы украинский воздушный щит смог закрыть от российского террора всю нашу территорию, а в перспективе стать основой для европейского воздушного щита. Это абсолютно нужно и абсолютно возможно", – заявил Зеленский.

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленскийвойна
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