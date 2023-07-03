Последствия атаки Shahed на Сумы: повреждено админздание и два дома, 16 раненых – фото
03.07.2023, 15:21
Фото: ГСЧС
Российские оккупанты выпустили дроны-камикадзе Shahed-136 по центру Сум, в результате чего повреждено админздание и два многоквартирных дома. Об этом сообщили в Сумской ОВА.
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По информации местных властей, это произошло в 10:49 утра.
Зафиксировано четыре попадания в центре города: по административному зданию и многоквартирному дому. Предварительно 16 человек ранены, один человек погиб.
Тем временем Воздушные силы предупредили о вероятности повторной атаки беспилотников в Сумской области.
- Ночью оккупанты атаковали Украину 17 дронами-камикадзе Shahed-136, ПВО сбила 13 из них, "прилетов" не было.
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