UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Последствия атаки Shahed на Сумы: повреждено админздание и два дома, 16 раненых – фото

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2023, 15:21
Последствия атаки Shahed на Сумы: повреждено админздание и два дома, 16 раненых – фото - Фото
Фото: ГСЧС

Российские оккупанты выпустили дроны-камикадзе Shahed-136 по центру Сум, в результате чего повреждено админздание и два многоквартирных дома. Об этом сообщили в Сумской ОВА.

По информации местных властей, это произошло в 10:49 утра.

Зафиксировано четыре попадания в центре города: по административному зданию и многоквартирному дому. Предварительно 16 человек ранены, один человек погиб.

Тем временем Воздушные силы предупредили о вероятности повторной атаки беспилотников в Сумской области.

Фото: Сумська ОВА

Смотрите также: Оператор ЗРК Patriot показал, что произошло 13 мая в Брянской области России – видео

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапогибшиедронбеспилотникСумыShahed-136админздание
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 