Последствия атаки Shahed на Сумы: повреждено админздание и два дома, 16 раненых – фото

Российские оккупанты выпустили дроны-камикадзе Shahed-136 по центру Сум, в результате чего повреждено админздание и два многоквартирных дома. Об этом сообщили в Сумской ОВА.

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По информации местных властей, это произошло в 10:49 утра.

Зафиксировано четыре попадания в центре города: по административному зданию и многоквартирному дому. Предварительно 16 человек ранены, один человек погиб.

Тем временем Воздушные силы предупредили о вероятности повторной атаки беспилотников в Сумской области.

Ночью оккупанты атаковали Украину 17 дронами-камикадзе Shahed-136, ПВО сбила 13 из них, "прилетов" не было.

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