RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Наслідки атаки Shahed на Суми: пошкоджено адмінбудівлю та два будинки, 16 поранених – фото

Этот материал также доступен на русском
03.07.2023, 15:21
Наслідки атаки Shahed на Суми: пошкоджено адмінбудівлю та два будинки, 16 поранених – фото - Фото
Фото: ДСНС

Російські окупанти випустили дрони-камікадзе Shahed-136 по центру Сум, внаслідок чого пошкоджено адмінбудівлю та два багатоквартирних будинки. Про це повідомили у Сумській ОВА.

За інформацією місцевої влади, це сталося о 10:49 ранку.

Зафіксовано чотири влучання у центрі міста: по адміністративній будівлі та багатоквартирному будинку. Попередньо 16 людей поранені, одна особа загинула.

Тим часом Повітряні Сили попередили про ймовірність повторної атаки безпілотників на Сумщині.

Фото: Сумська ОВА

Дивіться також: Оператор ЗРК Patriot показав, що сталося 13 травня у Брянській області Росії – відео

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнабезпілотникдронСумизагибліShahed-136адмінбудівля
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 