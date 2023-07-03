Наслідки атаки Shahed на Суми: пошкоджено адмінбудівлю та два будинки, 16 поранених – фото

Російські окупанти випустили дрони-камікадзе Shahed-136 по центру Сум, внаслідок чого пошкоджено адмінбудівлю та два багатоквартирних будинки. Про це повідомили у Сумській ОВА.

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За інформацією місцевої влади, це сталося о 10:49 ранку.

Зафіксовано чотири влучання у центрі міста: по адміністративній будівлі та багатоквартирному будинку. Попередньо 16 людей поранені, одна особа загинула.

Тим часом Повітряні Сили попередили про ймовірність повторної атаки безпілотників на Сумщині.

Вночі окупанти атакували Україну 17 дронами-камікадзе Shahed-136, ППО збила 13 з них, "прильотів" не було.

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