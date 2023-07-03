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Зеленський підтвердив, що Росія атакувала будівлю СБУ в Сумах. Олещук доповів про ППО видео

Этот материал также доступен на русском
03.07.2023, 21:08
Відео: Офіс президента
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Сьогодні, 3 липня, російські окупанти атакували Суми "шахедами", влучивши у житлові будинки та в будівлю Служби безпеки України. Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні, зазначивши, що триває робота над посиленням української протиповітряної оборони.

Про влучання по будівлі СБУ в Сумах раніше заявляли російські пропагандисти. Сумська влада повідомляла про удари по житлових будинках та по адмінбудівлі, не конкретизуючи.

"На жаль, наша держава поки не має достатньої кількості якісних систем ППО, щоб захистити всю нашу територію та збивати всі ворожі цілі. Ворог цим користується, як сьогодні", – зазначив Зеленський.

Президент заявив, що Україна зробить "все можливе й неможливе, щоб наша ППО стала найсильнішою".

Він також розповів, що сьогодні йому доповідав командувач Повітряних сил генерал Микола Олещук щодо дій для посилення ППО.

"Щоб український повітряний щит зміг закрити від російського терору всю нашу територію, а в перспективі – стати основою для європейського повітряного щита. Це абсолютно потрібно й абсолютно можливо", – заявив Зеленський.

  • В ніч проти 3 липня окупанти атакували Україну 17 дронами-камікадзе Shahed-136, ППО збила 13 з них,  "прильотів" не було.
  • Вдень 3 липня окупанти випустили дрони-камікадзе Shahed-136 по центру Сум, внаслідок чого пошкоджено адмінбудівлю та два багатоквартирних будинки. Відомо про двох загиблих та 19 поранених.
Оксана Житнюк
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Володимир Зеленськийвійна
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