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Момент пікірування Shahed-136 та удару по житловому кварталу в Сумах – відео з двох ракурсів видео

Этот материал также доступен на русском
03.07.2023, 23:36
Фото: Сумська ОВА
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У мережі з'явились два відео російської атаки дронами-камікадзе Shahed-136, на яких видно моменти падіння цих іранських безпілотників у Сумах.

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3 липня 2023 року о 10:49 ранку у Сумах було чути вибухи під час повітряної тривоги. Пізніше з'ясувалося, що окупанти атакували місто баражувальними боєприпасами Shahed-136 виробництва Ірану: було чотири прильоти. Сильно пошкоджені житлові та адміністративні будинки у центрі міста, загинули дві людини, поранені 19.
Обережно, у ролику нижче – ненормативна лексика:

Зважаючи на те, що ці відео поширилися в російських ЗМІ, а до того – у z-пабликах із докладними схемами, де був приліт, ще в першу годину після атаки, демонстрація їх уже нічого не видасть. У тих випадках, коли фото/відеоматеріалів прильотів немає у публічному доступі, редакція LIGA.net суворо дотримується правил, встановлених військовими.

На додачу, ввечері президент Володимир Зеленський підтвердив, що Росія атакувала будівлю СБУ у Сумах.

ДОВІДКА. "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "безхвостий" баражувальний боєприпас у формі трикутного крила, він же дрон-камікадзе іранського виробництва. Довжина – ~3 м, розмах – ~2,2 м, вага – ~200 кг, зокрема маса бойової частини – ~40 кг. Дальність польоту невідома, але її вистачає на сотні кілометрів на висотах від десятків метрів та вище на швидкості ~170 км/год. Оснащений двотактним двигуном 50 к.с., чий "мопедний" звук складно переплутати з чимось іншим. Shahed-131 ("Герань-1") менший, має б/ч до 15 кг. Союзник російських терористів Іран передає РФ сотні "шахедів" для її геноцидної війни проти України. Вперше зафіксовано на фронті у вересні 2022-го біля Куп'янська.

Дивіться відео: Patriot знищив авіагрупу РФ навесні: оператор ЗРК показав, що сталося 13 травня на Брянщині

Євген Пилипенко
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війнаБПЛАдронСумидрон-камікадзеShahed
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