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F-16. Кулеба говорит, что график сдвигается, Украина пытается вернуть процесс на рельсы

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2023, 00:04
F-16. Кулеба говорит, что график сдвигается, Украина пытается вернуть процесс на рельсы - Фото
Винищувач F-16, фото - Depositphotos

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о смещении графика учений украинских летчиков на истребителях F-16, из-за чего, вероятно, будет смещена и дата передачи Украине истребителей. Об этом Кулеба сказал в эфире телемарафона.

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Ведущая попросила Кулебу прокомментировать "учения Шредингера", так как в некоторых европейских странах время от времени говорят, что тренировки якобы уже стартовали, но оказывается, что это не так. В частности, по словам президента Владимира Зеленского, еще даже нет графиков учений, и некоторые страны с этим затягивают.

Глава МИД отметил, что ранее он был уверен, что в первые месяцы 2024 года Украина уже получит самолеты. Он исходил из того, что в июне должны были начаться тренировки, как это первоначально обещали партнеры. Но теперь график начинает сдвигаться.

"Мы работаем сейчас со всеми причастными сторонами, всеми странами, участвующими в авиационной коалиции, чтобы максимально ускорить этот процесс, потому что здесь речь идет об обучении пилотов, инженеров, о подготовке инфраструктуры, принятии правовых решений, необходимых для передачи самолетов. Очень серьезная работа, начинать ее нужно было еще вчера", – сказал Кулеба.

Он отметил, что Украина активно работает над тем, чтобы "вернуть процесс на рельсы". По мнению Кулебы, в данном случае вряд ли процесс тормозится по политическим причинам – просто он сам по себе очень сложный.

Отвечая на вопрос, почему появляется противоречивая информация о том, что обучение началось или не началось, Кулеба сказал: "Просто мы с вами живем в, что я называю, вселенский информационный потоп. Кто какую информацию хочет видеть, тот такую и находит. Обучение не начиналось. Было обещание от одной из стран начать в июне. Теперь они говорят, что они продолжают подготовку к началу учений, что они тоже ошиблись в расчетах и им нужно немного больше времени".

Но, добавил он, "у нас времени нет", поэтому Украина на разных уровнях работает над ускорением этого процесса.

  • В Минобороны заявили, что для победы над российскими оккупантами Украине нужно четыре эскадрильи (48 единиц) многоцелевых истребителей F-16.
  • 1 июня в Молдове коалиция F-16 провела переговоры об обучении, поставках и инфраструктуре для самолетов.
  • 1 июля Зеленский заявил, что некоторые партнеры затягивают вопрос с тренировкой украинских летчиков на F-16 и с последующей передачей ВСУ авиации, так как до сих пор нет графиков обучающих миссий.

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Оксана Житнюк
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ученияистребительавиациядмитрий кулебаf-16
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