Зеленский заявил, что некоторые затягивают с F-16, зачем – не знает. Графиков учений нет

Президент Владимир Зеленский считает, что некоторые партнеры затягивают вопросы с тренировкой украинских летчиков на истребителях F-16 и с последующей передачей ВСУ авиации, так как пока что нет графиков обучающих миссий. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом во время его визита в Киев.

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Журналист спросил Зеленского, когда в Украину прибудут истребители F-16, и достигнуты ли между партнерами Украины какие-либо компромиссы по передаче ВСУ авиации.

"Что касается понимания планов, дат и графиков с F-16 – у меня такие же вопросы, которые вы только что задали. Такие же вопросы к нашим уважаемым партнерам: есть ли у них понимание, когда Украина может получить F-16", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина "додавила" до того, что образовалась коалиция стран, готовых начать обучение украинских пилотов, но графика тренировочных миссий нет.

"Я считаю, что некоторые партнеры с этим затягивают. Зачем они это делают, мне неизвестно", – сказал Зеленский.

26 мая издание Bloomberg сообщило, что Нидерланды могут отправить F-16 в Украину после обучения пилотов.

В Минобороны заявили, что для победы над российскими оккупантами Украине нужно четыре эскадрильи (48 единиц) многоцелевых истребителей F-16.

1 июня в Молдавии коалиция F-16 провела переговоры об обучении, поставках и инфраструктуре для самолетов.

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