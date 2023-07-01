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Зеленський заявив, що деякі затягують з F-16, навіщо – не знає. Графіків навчань немає

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01.07.2023, 17:24
Зеленський заявив, що деякі затягують з F-16, навіщо – не знає. Графіків навчань немає - Фото
Володимир Зеленський (Фото - пресслужба президента)

Президент Володимир Зеленський вважає, що деякі партнери затягують питання з тренуванням українських льотчиків на винищувачах F-16 та з подальшою передачею ЗСУ авіації, адже досі немає графіків навчальних місій. Про це він сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом під час його візиту до Києва.

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Журналіст запитав Зеленського, коли в Україну прибудуть винищувачі F-16, і чи досягнуто між партнерами України якихось компромісів з приводу передачі ЗСУ авіації.

"Щодо того, чи є розуміння планів, дат і графіків з F-16 – у мене такі самі питання, які ви тільки що поставили. Такі самі питання до наших шановних партнерів: чи є у них розуміння, коли Україна може отримати F-16", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна "дотиснула" до того, що утворилась коаліція країн, які готові розпочати навчання українських пілотів, але графіку тренувальних місій немає.

"Я вважаю, що деякі партнери з цим затягують. Для чого вони це роблять, мені невідомо", – сказав Зеленський.

  • 26 травня видання Bloomberg повідомило, що Нідерланди можуть відправити F-16 до України після навчання пілотів.
  • В Міноборони заявили, що для перемоги над російськими окупантами Україні потрібно чотири ескадрильї (48 одиниць) багатоцільових винищувачів F-16.
  • 1 червня в Молдові коаліція F-16 провела переговори про навчання, постачання та інфраструктуру для літаків.

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Оксана Житнюк
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Володимир Зеленськийвійськова допомогаавіаціяF-16
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