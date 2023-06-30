Резкий Залужный – союзникам: Какое "у вас танки и пушки, вы сможете"? Нам нужны самолеты

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что для успешного наступления украинской армии необходима западная авиация, потому что старые самолеты, которые есть на вооружении у ВСУ, не могут конкурировать с российскими, так что войска на земле и самолеты ВСУ становятся легкой мишенью. Об этом Залужный сказал в интервью Washington Post.

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Залужный указал на доктрину сил НАТО, которая, по его словам, аналогична российской, и предполагает превосходство в воздухе перед началом наземных наступательных операций.

"А Украина, переходя к наступательным операциям, какой доктрины должна придерживаться? — сказал Залужный. – НАТО? Российской Федерации? Или это не ваше дело? "У вас есть собственная доктрина. У вас есть танки, у вас есть некоторое количество пушек, у вас есть некоторое количество боевых машин. Вы можете это сделать". Что это такое?"

Как отмечается, в командном пункте у Залужного есть экран, который в реальном времени показывает ему все, что происходит в воздухе – авиацию стран НАТО на западной границе Украины, самолеты Воздушных сил ВСУ и российские.

"Скажем так, количество самолетов [НАТО], которые дежурят у наших западных границ, вдвое превышает количество российских самолетов, уничтожающих наши позиции. Почему бы нам не взять оттуда хотя бы треть и перевести сюда?", – спросил Залужный.

Он подчеркнул, что более современные российские Су-35 имеют гораздо более совершенные радары и ракетную дальность, и старые украинские самолеты не могут конкурировать с ними. В результате войска на земле становятся "легкой мишенью".

"Никто не говорит, что завтра мы должны перевооружиться и получить 120 самолетов, – сказал Залужный. – Зачем? Мне не нужно 120 самолетов. Я не собираюсь угрожать всему миру. Достаточно будет очень ограниченного количества. Но они нужны. Потому что другого пути нет. Потому что противник использует другое поколение авиации. Это как если бы мы сейчас пошли в наступление с луками и стрелами, и все сказали бы: "Вы что, спятили?" А с этим вопросом (с самолетами): "Нет, нет".

25 апреля 2023 года Норвегия заявила о готовности обучать украинских пилотов на истребителях F-16.

26 июня сообщалось, что Дания начала тренировать украинских летчиков.

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