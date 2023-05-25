Норвегия поможет обучать украинских пилотов на F-16
25.05.2023, 08:59
Бьорн Грам (Фото: ЕРА)
Норвегия присоединится к подготовке украинских военных на западных истребителях F-16. Об этом сообщил министр обороны страны Бьорн Грам, передает Reuters.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Правительство поддерживает эту инициативу и рассматривает, как Норвегия может помочь вместе с союзниками и партнерами", — сказал он.
Сообщается, что страна еще не решила, будет ли Украине передавать те самолеты, которые она имеет.
В тот же день министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что ее страна также "хочет помочь украинским пилотам с обучением на F-16".
- 15 мая 2023 года стало известно, что Британия летом 2023 года начнет обучение украинских боевых пилотов. На следующий день Франция, Великобритания и Нидерланды присоединились к "авиационной коалиции".
- 19 мая США одобрили обучение украинских пилотов на истребителях F-16.
Читайте также: В Великобритании состоится первый этап обучения украинских военных на F-16 – FP
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии