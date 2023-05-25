Норвегия поможет обучать украинских пилотов на F-16

Норвегия присоединится к подготовке украинских военных на западных истребителях F-16. Об этом сообщил министр обороны страны Бьорн Грам, передает Reuters.

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"Правительство поддерживает эту инициативу и рассматривает, как Норвегия может помочь вместе с союзниками и партнерами", — сказал он.

Сообщается, что страна еще не решила, будет ли Украине передавать те самолеты, которые она имеет.

В тот же день министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что ее страна также "хочет помочь украинским пилотам с обучением на F-16".

15 мая 2023 года стало известно, что Британия летом 2023 года начнет обучение украинских боевых пилотов. На следующий день Франция, Великобритания и Нидерланды присоединились к "авиационной коалиции".

19 мая США одобрили обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

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