Норвегія допоможе навчати українських пілотів на F-16
25.05.2023, 08:59
Бйорн Грам (Фото: ЕРА)
Норвегія доєднається до підготовки українських військових на західних винищувачах F-16. Про це повідомив міністр оборони країни Бйорн Грам, передає Reuters.
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"Уряд підтримує цю ініціативу й розглядає, яким чином Норвегія може допомогти разом із союзниками та партнерами", — сказав він.
Повідомляється, що країна ще не вирішила, чи буде передавати Україні ті літаки, які вона має.
Того ж дня міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що її країна також "хоче допомогти українським пілотам з навчанням на F-16".
- 15 травня 2023 року стало відомо, що Британія влітку 2023 року розпочне навчання українських бойових пілотів. Наступного дня Франція, Велика Британія та Нідерланди приєдналися до "авіаційної коаліції".
- 19 травня США схвалили навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
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