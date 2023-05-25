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Норвегія допоможе навчати українських пілотів на F-16

Этот материал также доступен на русском
25.05.2023, 08:59
Норвегія допоможе навчати українських пілотів на F-16 - Фото
Бйорн Грам (Фото: ЕРА)

Норвегія доєднається до підготовки українських військових на західних винищувачах F-16. Про це повідомив міністр оборони країни Бйорн Грам, передає Reuters.

"Уряд підтримує цю ініціативу й розглядає, яким чином Норвегія може допомогти разом із союзниками та партнерами", — сказав він.

Повідомляється, що країна ще не вирішила, чи буде передавати Україні ті літаки, які вона має.

Того ж дня міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що її країна також "хоче допомогти українським пілотам з навчанням на F-16".

  • 15 травня 2023 року стало відомо, що Британія влітку 2023 року розпочне навчання українських бойових пілотів. Наступного дня Франція, Велика Британія та Нідерланди приєдналися до "авіаційної коаліції".
  • 19 травня США схвалили навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Читайте також: У Великій Британії відбудеться перший етап навчання українських військових на F-16 – FP

Мілана Головань
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