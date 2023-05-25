Норвегія допоможе навчати українських пілотів на F-16

Норвегія доєднається до підготовки українських військових на західних винищувачах F-16. Про це повідомив міністр оборони країни Бйорн Грам, передає Reuters.

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"Уряд підтримує цю ініціативу й розглядає, яким чином Норвегія може допомогти разом із союзниками та партнерами", — сказав він.

Повідомляється, що країна ще не вирішила, чи буде передавати Україні ті літаки, які вона має.

Того ж дня міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що її країна також "хоче допомогти українським пілотам з навчанням на F-16".

15 травня 2023 року стало відомо, що Британія влітку 2023 року розпочне навчання українських бойових пілотів. Наступного дня Франція, Велика Британія та Нідерланди приєдналися до "авіаційної коаліції".

19 травня США схвалили навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

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