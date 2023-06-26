Дания начала обучать украинских пилотов на F-16. В 2025-м страна заменит самолеты на F-35
Дания начала тренировать украинских летчиков на истребителях F-16. Кроме того, страна планирует заменить самолеты F-16 на F-35 раньше, чем ожидалось. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Исполняющий обязанности министра обороны Троэльс Лунд Поульсен отметил, что Дания как член НАТО "сделала шаг по началу обучения и повышения квалификации украинских пилотов".
"Мы также рассмотрим, стоит ли делать конкретные пожертвования Украине датских истребителей F-16 и сколько их должно быть", – подчеркнул он.
По мнению Поульсена, украинские летчики должны пройти тренировки от шести до восьми месяцев, прежде чем истребители попадут в Украину.
Кроме того, по словам чиновника, Дания планирует снять F-16 с вооружения на два года раньше планировавшегося.
Так, страна заказала 27 истребителей F-35A, которые заменят F-16. Переход на F-35A Joint Strike Fighter состоится с конца 2023 до конца 2025 года.
- 25 апреля 2023 года Норвегия заявила о готовности обучать украинских пилотов на истребителях F-16.
- 12 июня исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Пульсен объявил о направлении Украине 2000 артснарядов на сумму $36 млн.
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