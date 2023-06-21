База для обучения пилотов F-16 может быть размещена в Румынии – Politico

НАТО рассматривает вариант размещения в Румынии учебной базы для тренировок украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом сообщает Politico.

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Три источника, знакомые с планированием учебного процесса, сказали изданию, что страны НАТО близки к запуску программы обучения украинских летчиков, и что одной из площадок для их тренировок может стать Румыния.

По данным источников, которые имеют или имели отношение к Пентагону, ведется работа над заключением контракта на проведение тренировочных полетов на полигоне в Румынии.

Они также пояснили, что с высокой вероятностью обучением будет руководить Lockheed Martin, компания-создатель F-16.

Официального подтверждения этой информации нет, однако представитель министерства обороны Нидерландов сказал изданию, что партнеры Украины работают над созданием учебного центра для пилотов F-16 в Восточной Европе.

При этом пока еще не урегулирован вопрос о том, какие именно страны предоставят Украине самолеты, отмечает Politico.

В компании Lockheed заявили, что готовы обучать украинских специалистов полетам и обслуживанию F-16, "как только будет принято решение о передаче самолетов".

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Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троельс Лунд Поульсен выразил надежду, что концепция, в которой будут учтены и поставка Украине F-16, и обучение пилотов будет готова к саммиту НАТО в Вильнюсе. Дания, наряду с Нидерландами, является ключевым участником "коалиции истребителей".

В распоряжении ВВС Румынии сейчас есть 17 истребителей F-16, которые были приобретены у Португалии, ожидается поставка еще 32 самолетов из Норвегии. При этом недавно Бухарест утвердил план закупки более совершенных F-35.

Politico запросило комментарий о возможности обучения украинских летчиков у минобороны Румынии, однако не получило прямого ответа. Министерство сообщило, что Румыния "приветствует инициативу по созданию коалиции союзников по НАТО для обучения пилотов F-16" и подтвердило, что "тесно сотрудничает со своими союзниками по НАТО, партнерами по ЕС, стратегическими партнерами и руководством Украины, чтобы обеспечить способность украинского народа эффективно противостоять незаконной российской агрессии и оккупации суверенной территории Украины".

Сегодня президент Владимир Зеленский в интервью BBC заявил, что первые истребители F-16 могут прибыть в Украину уже через шесть-семь месяцев.

26 мая издание Bloomberg сообщило, что Нидерланды могут отправить F-16 в Украину после обучения пилотов.

В Минобороны заявили, что для победы над российскими оккупантами Украине нужно четыре эскадрильи (48 единиц) многоцелевых истребителей F-16.

1 июня в Молдове коалиция F-16 провела переговоры об обучении, поставках и инфраструктуре для самолетов.

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