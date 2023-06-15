Генсек НАТО заявил, что летчики ВСУ начали обучение на F-16. Воздушные силы: В процессе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники начали обучение украинских летчиков на истребителях F-16. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что "процесс идет". Об этом он сообщил в комментарии LIGA.net.

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На встрече стран-союзников Украины в формате "Рамштайн" 15 июня Столтенберг сообщил журналистам, что страны НАТО уже начали обучение украинских летчиков на F-16.

"Когда именно решения будут приняты, еще слишком рано говорить. Но тот факт, что тренировки начались, дает нам опцию по решениям о предоставлении самолетов, и тогда летчики будут готовы летать на них", — сказал генсек Альянса.

Также на открытии заседания глава Пентагона Ллойд Остин заявил о старте программ по подготовке украинских летчиков Данией и Нидерландами.

По словам Игната, процесс обучения идет, однако летчики еще не поехали в западные страны.

"В процессе, но никто пока не поехал", — сказал спикер Воздушных сил LIGA.net.

Ранее в эфире национального телемарафона Игнат заявил, что на "Рамштайне" будут обсуждать самолеты, и выразил надежду, что союзники сделают более конкретные заявления, чтобы начать обучение как можно скорее.

"В рамках авиационной коалиции решают, кто и сколько передаст нам этой техники. Это чрезвычайно комплексный процесс — самолет F-16 очень дорогой. Вопросы обслуживания, ресурсов, ремонтные базы. Ждем положительных решений и начала обучения наших специалистов за границей", — заявил он.

Игнат отметил, что разработка программ обучения велась с начала большой войны, а украинские летчики готовы.

"Хотелось бы отправить их уже. Ждем решения союзников. Практика в кабине покажет, насколько быстро мы сможем освоить. Воины заявляют очень амбициозные сроки и хотят сделать это чрезвычайно быстро. Им не нужно учиться с нуля, а переобучаться с советской техники на западную", — резюмировал он.

26 мая издание Bloomberg сообщило, что Нидерланды могут отправить F-16 в Украину после обучения пилотов.

В Минобороны заявили, что для победы над российскими оккупантами Украине нужно четыре эскадрильи (48 единиц) многоцелевых истребителей F-16.

1 июня в Молдове коалиция F-16 провела переговоры об учениях, поставках и инфраструктуре для самолетов.

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