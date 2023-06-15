Генсек НАТО заявив, що льотчики ЗСУ розпочали навчання на F-16. Повітряні сили: У процесі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники розпочали навчання українських льотчиків на винищувачах F-16. Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що "процес йде". Про це він повідомив у коментарі LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

На зустрічі країн-союзників України у форматі "Рамштайн" 15 червня Столтенберг повідомив журналістам, що країни НАТО вже розпочали навчання українських льотчиків на F-16.

"Коли саме рішення будуть прийняті, ще зарано говорити. Але той факт, що тренування почалися, дає нам опцію щодо рішень про надання літаків, і тоді льотчики будуть готові літати на них", — сказав генсек Альянсу.

Також на відкритті засідання глава Пентагону Ллойд Остін заявив про старт програм із підготовки українських льотчиків Данією та Нідерландами.

За словами Ігната, процес навчання триває, проте льотчики ще не поїхали до західних країн.

"У процесі, але ніхто поки що не поїхав", — сказав спікер Повітряних сил LIGA.net.

Раніше в ефірі національного телемарафону Ігнат заявив, що на "Рамштайні" обговорюватимуть літаки, і висловив сподівання, що союзники зроблять конкретнішу заяву, щоб розпочати навчання якнайшвидше.

"У рамках авіаційної коаліції вирішують, хто і скільки передасть нам цієї техніки. Це надзвичайно комплексний процес — літак F-16 дуже дорогий. Питання обслуговування, ресурсів, ремонтні бази. Чекаємо на позитивні рішення і на початок навчання наших фахівців за кордоном", — заявив він.

Ігнат зазначив, що розробка програм навчання велася з початку великої війни, а українські льотчики готові.

"Хотілося б відправити їх уже. Чекаємо на рішення союзників. Практика в кабіні покаже, наскільки швидко ми зможемо освоїти. Воїни заявляють дуже амбітні терміни і хочуть зробити це надзвичайно швидко. Їм не потрібно вчитися з нуля, а перевчитися з радянської техніки на західну", — резюмував він.

26 травня видання Bloomberg повідомило, що Нідерланди можуть відправити F-16 до України після навчання пілотів.

В Міноборони заявили, що для перемоги над російськими окупантами Україні потрібно чотири ескадрильї (48 одиниць) багатоцільових винищувачів F-16.

1 червня в Молдові коаліція F-16 провела переговори про навчання, постачання та інфраструктуру для літаків.

Читайте також: Лавров сказав, що F-16 можуть нести ядерну зброю, та погрожує "ескалацією". У США відповіли

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.