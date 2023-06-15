RU EN
RU EN
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Глава Пентагону: В Україні зараз розпочався військовий марафон. ЗСУ готові до подальших викликів

Этот материал также доступен на русском
15.06.2023, 11:50
Глава Пентагону: В Україні зараз розпочався військовий марафон. ЗСУ готові до подальших викликів - Фото
Ллойд Остін та Олексій Резніков (Фото: EPA)

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що в Україні сьогодні розпочався "військовий марафон", а Сили оборони готові до "подальших викликів". Про це він повідомив на відкритті засідання контактної групи країн-союзників України у форматі "Рамштайн".

За його словами, диктатор Володимир Путін зрозумів, що помилився у своїх розрахунках — Україна вистояла та готова до подальших викликів.

"Зараз розпочався військовий марафон на території України, а тому сьогодні ми розглядаємо її найбільш необхідні потреби. Націлюватимемося на довгострокову перспективу та довгостроковий мир для життя з таким сусідом", — сказав Остін.

Він зазначив, що союзники зосередяться на боєприпасах для протиповітряної оборони та артилерії.

Також глава Пентагону згадав про старт програм із підготовки українських льотчиків Данією та Нідерландами. Партнери обговорять роботу коаліцій щодо постачання Україні винищувачів F-16 і танків Leopard.

  • 12 червня 2023 року у Міноборони заявили про звільнення семи населених пунктів на південному напрямку: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.
  • 15 червня у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.

Читайте також: Путін абсолютно неадекватний, коли говорить про втрати РФ. Враховуючи, що він полковник – ЗСУ

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавійськова допомогапентагоннаступпполлойд остінрамштайнLeopardF-16
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 