Глава Пентагону: В Україні зараз розпочався військовий марафон. ЗСУ готові до подальших викликів

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що в Україні сьогодні розпочався "військовий марафон", а Сили оборони готові до "подальших викликів". Про це він повідомив на відкритті засідання контактної групи країн-союзників України у форматі "Рамштайн".

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За його словами, диктатор Володимир Путін зрозумів, що помилився у своїх розрахунках — Україна вистояла та готова до подальших викликів.

"Зараз розпочався військовий марафон на території України, а тому сьогодні ми розглядаємо її найбільш необхідні потреби. Націлюватимемося на довгострокову перспективу та довгостроковий мир для життя з таким сусідом", — сказав Остін.

Він зазначив, що союзники зосередяться на боєприпасах для протиповітряної оборони та артилерії.

Також глава Пентагону згадав про старт програм із підготовки українських льотчиків Данією та Нідерландами. Партнери обговорять роботу коаліцій щодо постачання Україні винищувачів F-16 і танків Leopard.

12 червня 2023 року у Міноборони заявили про звільнення семи населених пунктів на південному напрямку: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.

15 червня у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.

Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ і ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.

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