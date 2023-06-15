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Глава Пентагона: В Украине сейчас начался военный марафон. ВСУ готовы к дальнейшим вызовам

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15.06.2023, 11:50
Глава Пентагона: В Украине сейчас начался военный марафон. ВСУ готовы к дальнейшим вызовам - Фото
Ллойд Остин и Алексей Резников (Фото: EPA)

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в Украине сегодня начался "военный марафон", а Силы обороны готовы к "дальнейшим вызовам". Об этом он сообщил на открытии заседания контактной группы стран-союзников Украины в формате "Рамштайн".

По его словам, диктатор Владимир Путин понял, что ошибся в своих расчетах — Украина выстояла и готова к дальнейшим вызовам. 

"Сейчас начался военный марафон на территории Украины, а поэтому сегодня мы рассматриваем ее наиболее необходимые нужды. Будем нацеливаться на долгосрочную перспективу и долгосрочный мир для жизни с таким соседом", — сказал Остин.

Он отметил, что союзники сосредоточатся на боеприпасах для противовоздушной обороны и артиллерии. 

Также глава Пентагона упомянул о старте программ по подготовке украинских летчиков Данией и Нидерландами. Партнеры обсудят работу коалиций по поставкам Украине истребителей F-16 и танков Leopard.

  • 12 июня 2023 года в Минобороны заявили об освобождении семи населенных пунктов на южном направлении: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожево, Макаровка, Благодатное.
  • 15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.

Читайте также: Путин абсолютно неадекватен, когда говорит о потерях РФ. Учитывая, что он полковник – ВСУ

Дмитрий Гриниченко
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