Глава Пентагона: В Украине сейчас начался военный марафон. ВСУ готовы к дальнейшим вызовам

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в Украине сегодня начался "военный марафон", а Силы обороны готовы к "дальнейшим вызовам". Об этом он сообщил на открытии заседания контактной группы стран-союзников Украины в формате "Рамштайн".

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По его словам, диктатор Владимир Путин понял, что ошибся в своих расчетах — Украина выстояла и готова к дальнейшим вызовам.

"Сейчас начался военный марафон на территории Украины, а поэтому сегодня мы рассматриваем ее наиболее необходимые нужды. Будем нацеливаться на долгосрочную перспективу и долгосрочный мир для жизни с таким соседом", — сказал Остин.

Он отметил, что союзники сосредоточатся на боеприпасах для противовоздушной обороны и артиллерии.

Также глава Пентагона упомянул о старте программ по подготовке украинских летчиков Данией и Нидерландами. Партнеры обсудят работу коалиций по поставкам Украине истребителей F-16 и танков Leopard.

12 июня 2023 года в Минобороны заявили об освобождении семи населенных пунктов на южном направлении: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожево, Макаровка, Благодатное.

15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.

Минобороны назвало соотношение потерь армии РФ и ВСУ на двух направлениях контрнаступления.

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