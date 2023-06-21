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Зеленский: Первые истребители F-16 могут прибыть в Украину уже через шесть-семь месяцев

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2023, 16:12
Зеленский: Первые истребители F-16 могут прибыть в Украину уже через шесть-семь месяцев - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что первые истребители F-16 могут прибыть в Украину уже через шесть-семь месяцев. Об этом он сообщил в интервью BBC.

По его словам, Украина нуждается в американских самолетах F-16.

Он отметил, что украинские летчики могут начать обучение на истребителях уже в августе 2023 года, а первые самолеты могут прибыть через шесть или семь месяцев. 

Ранее, комментируя результаты 13-го заседания в формате Рамштайн, министр обороны Резников выразил уверенность в том, что "птичья коалиция" точно будет сформирована.

После заявления генсека НАТО Столтенберга о том, что учения украинских летчиков на F-16 уже якобы начались, спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что "процесс идет"

  • 26 мая издание Bloomberg сообщило, что Нидерланды могут отправить F-16 в Украину после обучения пилотов.
  • В Минобороны заявили, что для победы над российскими оккупантами Украине нужно четыре эскадрильи (48 единиц) многоцелевых истребителей F-16.
  • 1 июня в Молдове коалиция F-16 провела переговоры об обучении, поставках и инфраструктуре для самолетов.

Читайте также: Генсек НАТО заявил, что летчики ВСУ начали обучение на F-16. Воздушные силы: В процессе

Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленскийвойнаавиациявоенная помощьf-16
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