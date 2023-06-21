Зеленський: Перші винищувачі F-16 можуть прибути в Україну вже за шість-сім місяців

Президент Володимир Зеленський заявив, що перші винищувачі F-16 можуть прибути до України вже за шість-сім місяців. Про це він повідомив в інтерв'ю ВВС.

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За його словами, Україна потребує американських літаків F-16.

Він зазначив, що українські льотчики можуть розпочати навчання на винищувачах вже у серпні 2023 року, а перші літаки можуть прибути за шість чи сім місяців.

Раніше, коментуючи результати 13-го засідання у форматі Рамштайн, міністр оборони Резніков висловив упевненість у тому, що "пташина коаліція" точно буде сформована.

Після заяви генсека НАТО Столтенберга про те, що навчання українських льотчиків на F-16 вже нібито почалися, речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що "процес йде".

26 травня видання Bloomberg повідомило, що Нідерланди можуть відправити F-16 до України після навчання пілотів.

В Міноборони заявили, що для перемоги над російськими окупантами Україні потрібно чотири ескадрильї (48 одиниць) багатоцільових винищувачів F-16.

1 червня в Молдові коаліція F-16 провела переговори про навчання, постачання та інфраструктуру для літаків.

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