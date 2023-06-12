Дания направляет дополнительные боеприпасы Украине на $36 млн
Дания направляет Украине дополнительно 2000 артиллерийских снарядов. Об этом заявили исполняющий обязанности министра обороны Трольс Лунд Пульсен и министр иностранных дел Ларс Локке Расмуссен после встречи в Совете внешней политики, сообщает Berlingske.
Расмуссен сказал, что это ответ на запрос Украины. Общая стоимость помощи – $36 млн.
"Это значительный вклад, который очень срочно требуется Украине. Ситуация такова, что мы все видим, что объявлено наступление", – сказал он.
Средства на военную помощь поступили от Украинского фонда, в котором представлено подавляющее большинство парламентских партий Дании. Общий объем фонда в 2023 году составит около 7 миллиардов крон.
Пульсен добавил, что также идет дискуссия о других нуждах Украины.
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