Дания направляет дополнительные боеприпасы Украине на $36 млн

Дания направляет Украине дополнительно 2000 артиллерийских снарядов. Об этом заявили исполняющий обязанности министра обороны Трольс Лунд Пульсен и министр иностранных дел Ларс Локке Расмуссен после встречи в Совете внешней политики, сообщает Berlingske.

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Расмуссен сказал, что это ответ на запрос Украины. Общая стоимость помощи – $36 млн.

"Это значительный вклад, который очень срочно требуется Украине. Ситуация такова, что мы все видим, что объявлено наступление", – сказал он.

Средства на военную помощь поступили от Украинского фонда, в котором представлено подавляющее большинство парламентских партий Дании. Общий объем фонда в 2023 году составит около 7 миллиардов крон.

Пульсен добавил, что также идет дискуссия о других нуждах Украины.

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