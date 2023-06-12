Данія спрямовує додаткові боєприпаси Україні на $36 млн

Данія спрямовує Україні додатково 2000 артилерійських снарядів. Про це заявили виконувач обов'язків міністра оборони Трольс Лунд Пульсен і міністр закордонних справ Ларс Локке Расмуссен після зустрічі в Раді зовнішньої політики, повідомляє Berlingske.

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Расмуссен сказав, що це відповідь на запит України. Загальна вартість допомоги — $36 млн.

"Це значний внесок, який дуже терміново потрібен Україні. Ситуація така, що ми всі бачимо, що оголошено наступ", – сказав він.

Кошти на військову допомогу надійшли від Українського фонду, в якому представлена переважна більшість парламентських партій Данії. Загальний обсяг фонду у 2023 році складе приблизно 7 мільярдів крон.

Пульсен додав, що також триває дискусія про інші потреби України.

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