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Бельгія "в найкоротші терміни" передасть ЗСУ боєприпаси калібру 105 мм

Этот материал также доступен на русском
09.06.2023, 17:25
Бельгія
Фото: Генштаб ЗСУ

Уряд Бельгії затвердив 14-й пакет військової допомоги Україні, в рамках якого Міноборони країни придбає для ЗСУ боєприпаси калібру 105 мм на суму 32,4 млн євро. Про це повідомляє видання Lavenir.

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"Боєприпаси будуть закуплені у бельгійської промисловості та доставлені у найкоротші терміни", – заявили в міноборони Бельгії.

У відомстві наголосили, що постачання 105-мм боєприпасів відповідає прямому запиту України.

Усього з початку повномасштабної російсько-української війни Бельгія надала летальної та нелетальної допомоги Україні на 306 млн євро.

  • 5 червня прем'єр Бельгії заявив, що його країна проведе розслідування через можливе застосування бельгійської зброї у Бєлгородській області РФ.
  • За даними Bloomberg, США 9 червня збираються оголосити про новий пакет довгострокової військової допомоги Україні на $2 млрд.
Оксана Житнюк
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