Бельгія "в найкоротші терміни" передасть ЗСУ боєприпаси калібру 105 мм

Уряд Бельгії затвердив 14-й пакет військової допомоги Україні, в рамках якого Міноборони країни придбає для ЗСУ боєприпаси калібру 105 мм на суму 32,4 млн євро. Про це повідомляє видання Lavenir.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Боєприпаси будуть закуплені у бельгійської промисловості та доставлені у найкоротші терміни", – заявили в міноборони Бельгії.

У відомстві наголосили, що постачання 105-мм боєприпасів відповідає прямому запиту України.

Усього з початку повномасштабної російсько-української війни Бельгія надала летальної та нелетальної допомоги Україні на 306 млн євро.

5 червня прем'єр Бельгії заявив, що його країна проведе розслідування через можливе застосування бельгійської зброї у Бєлгородській області РФ.

За даними Bloomberg, США 9 червня збираються оголосити про новий пакет довгострокової військової допомоги Україні на $2 млрд.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.