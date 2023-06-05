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Бельгія розпочала розслідування через нібито застосування своєї зброї у Бєлгородській області

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05.06.2023, 13:10
Бельгія розпочала розслідування через нібито застосування своєї зброї у Бєлгородській області - Фото
Александр де Кроо (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо заявив, що його країна проведе розслідування через можливе застосування бельгійської зброї у Бєлгородській області РФ. Про це він повідомив в ефірі місцевого радіо, цитує його агентство Reuters.

За його словами, міноборони та спецслужби Бельгії розпочали розслідування та запитують інформацію в України.

Він зазначив, що європейська зброя доставляється в Україну за умови, що вона використовується на території України з метою її захисту.

"І ми маємо суворий контроль, щоб переконатися, що це так", — сказав де Кроо.

Політик не став коментувати можливі наслідки у разі підтвердження.

"Ми не повинні тут забігати вперед. Але ми аналізуємо ситуацію і поставимося до цього дуже серйозно", — заявив бельгійський прем'єр.

  • Раніше Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії" запропонували губернатору Бєлгородської області В'ячеславу Гладкову зустрітися для переговорів та передання полонених у селі Нова Таволжанка – це сусіднє із Шебекіно село на території РФ. Гладков відповів відео із погрозами та запропонував зустріч на одному з контрольних пунктів на кордоні України та Росії.
  • Легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус (РДК) – воєнізовані організації, що складаються з громадян РФ і декларують мету повалення режиму російського диктатора Володимира Путіна.
  • Вони почали діяти у Бєлгородській області з 22 травня. Українська розвідка каже, що вони діють у РФ автономно, але знає їхню мету – створення буферної зони безпеки навколо України.

Дивіться також: Бєлгородський губернатор не приїхав за полоненими, "владі РФ вони не потрібні" – відео РДК 

Дмитро Гриниченко
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