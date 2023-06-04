Білгородський губернатор не приїхав за полоненими, владі РФ вони не потрібні – відео РДК

Губернатор Білгородської області Росії В'ячеслав Гладков так і не приїхав забирати російських військовослужбовців, котрі потрапили в полон під час рейду Російського добровольчого корпусу. Про це повідомляється в новому відео, яке опублікував РДК.

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"Досить передбачувано пан Гладков не з'явився забрати простих російських солдатів – не вистачило мужності кавалеру ордена "мужності". Полонених, до речі, стало набагато більше, але доля їх ні військове, ні цивільне керівництво не цікавить. Тільки Євген Пригожин виявив сміливість і заявив про готовність прийняти участь у переговорах", – сказано у коментарі до відео.

У ролику один із командирів РДК Денис Капустін каже, що через те, що губернатор Білгородської області не лише виявив байдужість до долі полонених співвітчизників, а й "убив їх у своєму відео", всі військовослужбовці РФ, захоплені РДК під час рейду територією Білгородській області РФ, будуть передані українській стороні для включення до процедур обміну військовополоненими.

На відео, крім представників РДК, видно близько десятка людей у формі військовослужбовців РФ, і ще двоє на каталках екстреної медичної допомоги, підключені, мабуть, до систем медичного контролю.

Раніше сьогодні Російський добровольчий корпус та Легіон "Свобода Росії" запропонували губернатору Білгородської області В'ячеславу Гладкову зустрітися для переговорів та передачі полонених у селі Нова Таволжанка – це сусіднє із Шебекіно село на території РФ. Гладков відповів відео із погрозами та запропонував зустріч на одному з контрольних пунктів на кордоні України та Росії.

Легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус (РДК) – воєнізовані організації, що складаються з громадян РФ і декларують мету повалення режиму російського диктатора Володимира Путіна.

Вони почали діяти у Білгородській області з 22 травня. Українська розвідка каже, що вони діють у РФ автономно, але знає їхню мету – створення буферної зони безпеки навколо України.

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