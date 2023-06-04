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Белгородский губернатор не приехал за пленными, власти РФ они не нужны – видео РДК

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2023, 21:25
Белгородский губернатор не приехал за пленными, власти РФ они не нужны – видео РДК - Фото
Фото - скриншот из видео

Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков так и не приехал забирать российских военнослужащих, которые попали в плен во время рейда Русского добровольческого корпуса. Об этом сообщается в новом видео, которое опубликовал РДК.

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"Довольно предсказуемо господин Гладков не явился забрать простых русских солдат – не хватило мужества кавалеру ордена "мужества". Пленных, кстати, стало гораздо больше, но судьба их ни военное ни гражданское руководство не интересует. Только Евгений Пригожин проявил смелость и заявил о готовности принять участие в переговорах", – сказано в комментарии к видео.

В ролике один из командиров РДК Денис Капустин говорит, что из-за того, что губернатор Белгородской области не только проявил безразличие к судьбе пленных соотечественников, но и "убил их в своем видео", все военнослужащие РФ, захваченные РДК во время рейда по территории Белгородской области РФ, будут переданы украинской стороне для включения в процедуры обмена военнопленными. 

На видео, помимо представителей РДК, видны около десятка людей в форме военнослужащих РФ, и еще двое на каталках экстренной медпомощи, подключенные, видимо, к системам медицинского контроля. 

Ранее сегодня Русский добровольческий корпус и Легион "Свобода России" предложили губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову встретиться для переговоров и передачи пленных в селе Новая Таволжанка – это соседнее с Шебекином село на территории РФ. Гладков ответил видео с угрозами и предложил встречу на одном из контрольных пунктов на границе Украины и России.

  • Легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус (РДК) – военизированные организации, состоящие из граждан РФ и декларирующие цель свержения режима российского диктатора Владимира Путина.
  • Они начали действовать в Белгородской области с 22 мая. Украинская разведка говорит, что они действуют в РФ автономно, но знает их цель – создание буферной зоны безопасности вокруг Украины.
Сергей Бережной
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