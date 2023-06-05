Бельгия начала расследования из-за якобы применения своего оружия в Белгородской области

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что его страна проведет расследование из-за возможного применения бельгийского оружия в Белгородской области РФ. Об этом он сообщил в эфире местного радио, цитирует его агенство Reuters.

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По его словам, минобороны и спецслужбы Бельгии начали расследование и запрашивают информацию у Украины.

Он отметил, что европейское оружие доставляется в Украину при условии, что оно используется на территории Украины с целью защиты ее территории.

"И у нас есть строгий контроль, чтобы убедиться, что это так", — сказал де Кроо.

Политик не стал комментировать возможные последствия в случае подтверждения.

"Мы не должны здесь забегать вперед. Но мы анализируем ситуацию и отнесемся к этому очень серьезно", — заявил бельгийский премьер.

Ранее Русский добровольческий корпус и легион "Свобода России" предложили губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову встретиться для переговоров и передачи пленных в селе Новая Таволжанка – это соседнее с Шебекино село на территории РФ. Гладков ответил видео с угрозами и предложил встречу на одном из контрольных пунктов на границе Украины и России.

Легион "Свобода России" и Русский добровольческий корпус (РДК) – военизированные организации, состоящие из граждан РФ и декларирующие цель свержения режима российского диктатора Владимира Путина.

Они начали действовать в Белгородской области с 22 мая. Украинская разведка говорит, что они действуют в РФ автономно, но знает их цель – создание буферной зоны безопасности вокруг Украины.

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