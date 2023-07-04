F-16. Кулеба каже, що графік зсувається, Україна намагається повернути процес на рейки

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про зміщення графіку навчань українських льотчиків на винищувачах F-16, через що, вірогідно, буде зміщено і дату передачі Україні винищувачів. Про це Кулеба сказав в ефірі телемарафону.

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Ведуча попросила Кулебу прокоментувати "навчання Шредінгера", адже в деяких європейських країнах час від часу кажуть, що тренування нібито вже стартували, але виявляється, що це не так. Зокрема, за словами президента Володимира Зеленського, ще навіть немає графіків навчань, і деякі країни з цим затягують.

Глава МЗС зазначив, що раніше він був впевнений, що в перші місяці 2024 року Україна вже отримає літаки. Він виходив з того, що в червні мали розпочатись тренування, як це первинно обіцяли партнери. Але тепер графік починає зсуватися.

"Ми працюємо зараз з усіма причетними сторонами, усіма країнами, які беруть участь в авіаційній коаліції, щоб максимально пришвидшити цей процес, тому що тут йдеться про навчання пілотів, інженерів, про підготовку інфраструктури, ухвалення правових рішень, необхідних для передачі літаків. Дуже серйозна робота, починати її треба було ще вчора", – сказав Кулеба.

Він зазначив, що Україна активно працює над тим, щоб "повернути процес на рейки". На думку Кулеби, в даному випадку навряд процес гальмується з політичних причин – просто він сам по собі є дуже складним.

Відповідаючи на питання, чому з’являється суперечлива інформація про те, що навчання почалися або не почалися, Кулеба сказав: "Просто ми з вами живемо в, що я називаю, вселенський інформаційний потоп. Хто яку інформацію хоче бачити, той таку і знаходить. Навчання не починалися. Була обіцянка від однієї з країн почати в червні. Тепер вони кажуть, що вони продовжують підготовку до початку навчання, що вони теж помилилися в розрахунках і їм треба трохи більше часу".

Але, додав він, "у нас часу немає", тому Україна на різних рівнях працює над пришвидшенням цього процесу.

У Міноборони заявили, що для перемоги над російськими окупантами Україні потрібно чотири ескадрильї (48 одиниць) багатоцільових винищувачів F-16.

1 червня в Молдові коаліція F-16 провела переговори про навчання, постачання та інфраструктуру для літаків.

1 липня Зеленський заявив, що деякі партнери затягують питання з тренуванням українських льотчиків на F-16 та з подальшим переданням ЗСУ авіації, адже досі немає графіків навчальних місій.

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