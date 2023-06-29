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По оккупантам в Донецке и области нанесли удар, возможно, авиабомбами JDAM – два видео видео

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29.06.2023, 11:11
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В сети появились два видео ударов по российским оккупантам в Донецке и области. Возможно, для нанесения этих ударов Вооруженные Силы Украины использовали управляемые авиабомбы JDAM-ER.

Как сообщается, на видео зафиксированы удары по скоплению личного состава российской армии в Киевском районе Донецка и командно-наблюдательному пункту 288 отдельного стрелкового батальона в Новотроицком Донецкой области.

По мнению OSINT-аналитиков, на видео попали удары управляемыми авиабомбами JDAM-ER. Официального подтверждения этому нет.

В ролике, демонстрирующем удар по Донецку, есть видео, снятое оккупантом, на котором он показывает разрушения вблизи и говорит, что под пылающими завалами находятся российские военные.

На втором видео зафиксировано, как боеприпас точно попадает в здание.

По оккупантам в Донецке и области нанесли удар, возможно, авиабомбами JDAM – два видео

СПРАВКА. Joint Direct Attack Munition (JDAM) – это относительно недорогой комплект наведения обыкновенной бомбы производства компании Boeing. Он превращает имеющиеся неуправляемые бомбы общего назначения в "умное" оружие с точным управлением. Базовые варианты JDAM можно запускать в цель с расстояния более 28 км. Добавление крыльев позволяет увеличить дистанцию до 70-80 км.

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Наталья Медведева
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войнаавиаударДонецкjdam
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