По оккупантам в Донецке и области нанесли удар, возможно, авиабомбами JDAM – два видео

В сети появились два видео ударов по российским оккупантам в Донецке и области. Возможно, для нанесения этих ударов Вооруженные Силы Украины использовали управляемые авиабомбы JDAM-ER.
Как сообщается, на видео зафиксированы удары по скоплению личного состава российской армии в Киевском районе Донецка и командно-наблюдательному пункту 288 отдельного стрелкового батальона в Новотроицком Донецкой области.
По мнению OSINT-аналитиков, на видео попали удары управляемыми авиабомбами JDAM-ER. Официального подтверждения этому нет.
В ролике, демонстрирующем удар по Донецку, есть видео, снятое оккупантом, на котором он показывает разрушения вблизи и говорит, что под пылающими завалами находятся российские военные.
На втором видео зафиксировано, как боеприпас точно попадает в здание.
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