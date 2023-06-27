Бойцы 28 отдельной механизированной бригады ВСУ им. Рыцарей Зимнего Похода пробили линию обороны, которую россияне "готовили месяцами", и разгромили под Бахмутом в Донецкой области "батальон" оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

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Речь идет о штурме позиций захватчиков в районе поселка Курдюмовка, работала механизированная рота 1 мехбата.

Штурм начинается с артподготовки, затем на видео идут выстрелы из установок разминирования: шланги с тротилом взрываются как на позициях россиян в посадке, так и в поле, где, вероятно, заминировано. За этим следует броня ВСУ со штурмовиками, которые под огневым прикрытием занимают окопы врага и зачищают их. Выжившие и не сдавшиеся в плен оккупанты пытаются бежать.

"В результате боя вражеский батальон был разгромлен – до 35 ликвидированных, 40 сбежало, несколько оккупантов сдались в плен", – заявили в "одесской" бригаде.

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Там подчеркнули, что такой успех – "результат долгого, титанического труда, тренировок и слаженности", и призвали помнить, что контрнаступление – "это не кино и не веселые видео в соцсетях".

"Если вы "устали от войны", то представьте себя на месте парней в БМП, летящего на штурм. Поэтому поддерживайте ВСУ, помогайте", – добавили в 28 ОМБр.

На конец июня 2023 года "вагнеровцев" под Бахмутом уже нет, но есть другие российские ЧВК.

За летнее контрнаступление Украина уже вернула больше территории, чем РФ захватила зимой, заявил министр обороны Британии Уоллес.

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