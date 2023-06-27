Бойцы 28 отдельной механизированной бригады ВСУ им. Рыцарей Зимнего Похода пробили линию обороны, которую россияне "готовили месяцами", и разгромили под Бахмутом в Донецкой области "батальон" оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.
Речь идет о штурме позиций захватчиков в районе поселка Курдюмовка, работала механизированная рота 1 мехбата.
Штурм начинается с артподготовки, затем на видео идут выстрелы из установок разминирования: шланги с тротилом взрываются как на позициях россиян в посадке, так и в поле, где, вероятно, заминировано. За этим следует броня ВСУ со штурмовиками, которые под огневым прикрытием занимают окопы врага и зачищают их. Выжившие и не сдавшиеся в плен оккупанты пытаются бежать.
"В результате боя вражеский батальон был разгромлен – до 35 ликвидированных, 40 сбежало, несколько оккупантов сдались в плен", – заявили в "одесской" бригаде.
Читайте также: В z-пабликах оккупантов паника из-за "ВСУ на левому берегу Днепра". ВСУ: Соблюдайте тишину
Там подчеркнули, что такой успех – "результат долгого, титанического труда, тренировок и слаженности", и призвали помнить, что контрнаступление – "это не кино и не веселые видео в соцсетях".
"Если вы "устали от войны", то представьте себя на месте парней в БМП, летящего на штурм. Поэтому поддерживайте ВСУ, помогайте", – добавили в 28 ОМБр.
- На конец июня 2023 года "вагнеровцев" под Бахмутом уже нет, но есть другие российские ЧВК.
- За летнее контрнаступление Украина уже вернула больше территории, чем РФ захватила зимой, заявил министр обороны Британии Уоллес.
Комментарии