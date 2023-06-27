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Под Бахмутом ВСУ пробили линию обороны и "разгромили батальон" россиян – видео штурма видео

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27.06.2023, 15:10
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Бойцы 28 отдельной механизированной бригады ВСУ им. Рыцарей Зимнего Похода пробили линию обороны, которую россияне "готовили месяцами", и разгромили под Бахмутом в Донецкой области "батальон" оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

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Речь идет о штурме позиций захватчиков в районе поселка Курдюмовка, работала механизированная рота 1 мехбата.

Штурм начинается с артподготовки, затем на видео идут выстрелы из установок разминирования: шланги с тротилом взрываются как на позициях россиян в посадке, так и в поле, где, вероятно, заминировано. За этим следует броня ВСУ со штурмовиками, которые под огневым прикрытием занимают окопы врага и зачищают их. Выжившие и не сдавшиеся в плен оккупанты пытаются бежать.

"В результате боя вражеский батальон был разгромлен – до 35 ликвидированных, 40 сбежало, несколько оккупантов сдались в плен", – заявили в "одесской" бригаде.

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Там подчеркнули, что такой успех – "результат долгого, титанического труда, тренировок и слаженности", и призвали помнить, что контрнаступление – "это не кино и не веселые видео в соцсетях".

"Если вы "устали от войны", то представьте себя на месте парней в БМП, летящего на штурм. Поэтому поддерживайте ВСУ, помогайте", – добавили в 28 ОМБр.

Евгений Пилипенко
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