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За контрнаступление Украина уже вернула больше территории, чем РФ захватила зимой – Уоллес

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 14:56
За контрнаступление Украина уже вернула больше территории, чем РФ захватила зимой – Уоллес - Фото
Бен Уоллес (Фото: EPA)

В ходе летнего контрнаступления Украина отвоевала уже больше территории, чем Россия завоевала во время своей зимней операции. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в британском парламенте.

"В рамках своей летней кампании по возвращению незаконно оккупированных территорий Украина уже отвоевала примерно 300 квадратных километров — это большая территория, чем Россия захватила в ходе зимнего наступления", – сказал Уоллес.

Глава британского Минобороны добавил, что украинские войска продолжают постепенный, но неуклонный тактический прогресс, проводя крупные наступательные операции на трех основных направлениях на юге и востоке Украины.

  • За минувшую неделю Силы обороны на всех направления наступления на востоке продвинулись на расстояние от одного до двух километров, а на юге – освободили 17 кв. км. В общей сложности с момента начала наступления освобожденная площадь на юге составляет 130 кв. км.
  • 26 июня стало известно, что ВСУ освободили Ровнополь Великоновоселовского района в ходе наступления на юге.

Читайте также: Генштаб: ВСУ успешно наступают на трех направлениях на юге и востоке – карта

Наталья Медведева
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