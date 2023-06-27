За контрнаступление Украина уже вернула больше территории, чем РФ захватила зимой – Уоллес

В ходе летнего контрнаступления Украина отвоевала уже больше территории, чем Россия завоевала во время своей зимней операции. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в британском парламенте.

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"В рамках своей летней кампании по возвращению незаконно оккупированных территорий Украина уже отвоевала примерно 300 квадратных километров — это большая территория, чем Россия захватила в ходе зимнего наступления", – сказал Уоллес.

Глава британского Минобороны добавил, что украинские войска продолжают постепенный, но неуклонный тактический прогресс, проводя крупные наступательные операции на трех основных направлениях на юге и востоке Украины.

За минувшую неделю Силы обороны на всех направления наступления на востоке продвинулись на расстояние от одного до двух километров, а на юге – освободили 17 кв. км. В общей сложности с момента начала наступления освобожденная площадь на юге составляет 130 кв. км.

26 июня стало известно, что ВСУ освободили Ровнополь Великоновоселовского района в ходе наступления на юге.

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