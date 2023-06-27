Під час контрнаступу Україна вже повернула більше території, ніж РФ захопила взимку – Воллес

Під час літнього контрнаступу Україна відвоювала вже більше території, ніж Росія захопила за свою зимову операцію. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, виступаючи у британському парламенті.

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"У межах своєї літньої кампанії щодо повернення незаконно окупованих територій Україна вже відвоювала приблизно 300 квадратних кілометрів – це більша територія, ніж Росія захопила під час зимового наступу", – сказав Воллес.

Глава британського Міноборони додав, що українські війська продовжують поступовий, але неухильний тактичний прогрес, проводячи великі наступальні операції на трьох основних напрямках на півдні та сході України.

За минулий тиждень Сили оборони на всіх напрямках наступу на сході просунулися на відстань від одного до двох кілометрів, а на півдні звільнили 17 кв. км. Загалом з початку наступу звільнена площа на півдні становить 130 кв. км.

26 червня стало відомо, що ЗСУ звільнили Рівнопіль Великоновоселівського району під час наступу на півдні.

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