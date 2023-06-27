Під час контрнаступу Україна вже повернула більше території, ніж РФ захопила взимку – Воллес
27.06.2023, 14:56
Бен Воллес (Фото: EPA)
Під час літнього контрнаступу Україна відвоювала вже більше території, ніж Росія захопила за свою зимову операцію. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, виступаючи у британському парламенті.
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"У межах своєї літньої кампанії щодо повернення незаконно окупованих територій Україна вже відвоювала приблизно 300 квадратних кілометрів – це більша територія, ніж Росія захопила під час зимового наступу", – сказав Воллес.
Глава британського Міноборони додав, що українські війська продовжують поступовий, але неухильний тактичний прогрес, проводячи великі наступальні операції на трьох основних напрямках на півдні та сході України.
- За минулий тиждень Сили оборони на всіх напрямках наступу на сході просунулися на відстань від одного до двох кілометрів, а на півдні звільнили 17 кв. км. Загалом з початку наступу звільнена площа на півдні становить 130 кв. км.
- 26 червня стало відомо, що ЗСУ звільнили Рівнопіль Великоновоселівського району під час наступу на півдні.
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