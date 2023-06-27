Генштаб: ЗСУ успішно наступають на трьох напрямках на півдні та сході – мапа

Сили оборони успішно наступають на трьох напрямках на півдні та сході. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

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Він зазначив, що українські захисники продовжують вести наступ на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

Українські сили мали успіх на напрямках Новодарівка – Приютне, Новоданилівка – Роботине. Сили оборони продовжують вогневе ураження артилерією по виявлених цілях противника.

Сили оборони проводять наступальні дії на Бахмутському напрямку у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Іванівське, Курдюмівка, Північне. Захисники мали успіх та закріплюються на досягнутих рубежах, повідомив Ковальов.

Станом на сьогодні окупанти хочуть зірвати просування українських сил на півдні, повідомили у Генштабі. Окрім цього російські загарбники проводять атаки під Куп'янськом, Лиманом, Бахмутом та Мар'їнкою.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 590 окупантів, 28 артсистем, 19 одиниць бронетехніки та засіб ППО.

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