Генштаб: ЗСУ успішно наступають на трьох напрямках на півдні та сході – мапа
Сили оборони успішно наступають на трьох напрямках на півдні та сході. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.
Він зазначив, що українські захисники продовжують вести наступ на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.
Українські сили мали успіх на напрямках Новодарівка – Приютне, Новоданилівка – Роботине. Сили оборони продовжують вогневе ураження артилерією по виявлених цілях противника.
Сили оборони проводять наступальні дії на Бахмутському напрямку у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Іванівське, Курдюмівка, Північне. Захисники мали успіх та закріплюються на досягнутих рубежах, повідомив Ковальов.
- Станом на сьогодні окупанти хочуть зірвати просування українських сил на півдні, повідомили у Генштабі. Окрім цього російські загарбники проводять атаки під Куп'янськом, Лиманом, Бахмутом та Мар'їнкою.
- За минулу добу Сили оборони ліквідували 590 окупантів, 28 артсистем, 19 одиниць бронетехніки та засіб ППО.
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