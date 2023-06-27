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Генштаб: ЗСУ успішно наступають на трьох напрямках на півдні та сході – мапа

Этот материал также доступен на русском
27.06.2023, 08:57
Генштаб: ЗСУ успішно наступають на трьох напрямках на півдні та сході – мапа - Фото
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Сили оборони успішно наступають на трьох напрямках на півдні та сході. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

Він зазначив, що українські захисники продовжують вести наступ на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

Українські сили мали успіх на напрямках Новодарівка – Приютне, Новоданилівка – Роботине. Сили оборони продовжують вогневе ураження артилерією по виявлених цілях противника.

Новодарівка – Приютне (Мапа: deepstate)

Новоданилівка – Роботине (Мапа: deepstate)

Сили оборони проводять наступальні дії на Бахмутському напрямку у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Іванівське, Курдюмівка, Північне. Захисники мали успіх та закріплюються на досягнутих рубежах, повідомив Ковальов.

Бахмутський напрямок (Мапа: deepstate)

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Артем Джеріпа
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